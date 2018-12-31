Развод Степаненко и Петросяна
Помощница Петросяна: Жизни без него не мыслю
Юморист Евгений Петросян пока не предлагал своей помощнице Татьяне Брухуновой «руку и сердце». Об этом Брухунова рассказала в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале. 30-летняя помощница юмориста рассказала, что познакомилась с Петросяном 12 лет назад, когда стала работать с его директором. По...
31 декабря 2018
Адвокат Петросяна: Степаненко претендует на все деньги артиста
Бывшая супруга эстрадного артиста Евгения Петросяна Елена Степаненко претендует на большую часть совместно нажитого имущества супругов, в том числе на все денежные средства юмориста, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин. Об этом сообщает 29 ноября «Пятый канал». «Кто-то ее убедил, что суд заберет...
29 ноября 2018
Со счетов Петросяна снят арест
Банковские счета юмориста Евгения Петросяна больше не находятся под обеспечительным арестом. Решение о снятии ограничительных мер со счетов артиста для оплаты жилищно-коммунальных услуг сегодня, 16 ноября, принял Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин. Читайте...
16 ноября 2018
Петросян официально стал холостяком — адвокат
Брак артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, проживших вместе более 30 лет, официально расторгнут. Такое решения принял в пятницу, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин в интервью ТАСС. «Суд только что удовлетворил наше требование… — сказал...
16 ноября 2018
Суд в Москве расторг брак Петросяна и Степаненко
Хамовнический суд Москвы официально расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, заявил 16 ноября адвокат Петросяна Сергей Жорин. «Хамовнический суд … удовлетворил наше требование о расторжении брака», — цитирует ТАСС Жорина. По его словам, Степаненко «всячески затягивала этот...
16 ноября 2018
Суд в Москве арестовал счета Степаненко в рамках развода с Петросяном
Хамовнический суд Москвы арестовал все счета Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном, сообщает 8 октября адвокат артиста Сергей Жорин. «Я заявил ходатайство в Хамовнический суд — оно было удовлетворено, суд арестовал все имеющиеся у Степаненко счета, —...
8 октября 2018
Петросян начал опись ценностей, нажитых вместе со Степаненко
Представителям известного артиста Евгения Петросяна удалось попасть в квартиру и начать опись имущества, которое он нажил в браке с Еленой Степаненко. Об этом 13 сентября передает РАПСИ со ссылкой на адвоката Сергея Жорина. По словам Жорина, «опись ещё не завершена, предметов в квартире большое...
14 сентября 2018
В Москве суд рассмотрит по существу дело о разводе Петросяна и Степаненко
Сегодня, 6 сентября, Хамовнический суд Москвы рассмотрит по существу дело о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Судебное заседание начнется в 14:00 мск и пройдет в закрытом режиме. Суд рассмотрит сразу два иска супругов друг к другу. Напомним, после 30 лет...
6 сентября 2018
Степаненко хочет отсудить у Петросяна раритетные книги по оккультизму
Елена Степаненко намерена отсудить у своего супруга Евгения Петросяна, с которым она начала бракоразводный процесс, старинные оккультные книги. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин. Читайте также: Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном По его словам, которые приводит...
30 августа 2018
Адвокат Петросяна: Степаненко заперлась в квартире и никого не пускает
Юмористка Елена Степаненко заперлась в огромной квартире, в которой она раньше проживала вместе со своим пока ещё супругом юмористом Евгением Петросяном, где также хранятся антиквариат и культурные ценности, и никого не пускает. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил журналистам адвокат Петросяна...
13 августа 2018
Петросян поблагодарил всех за поддержку во время бракоразводного процесса
Российский юморист Евгений Петросян поблагодарил всех, кто поддерживает его во время бракоразводного процесса с Еленой Степаненко, об этом артист заявил в эфире «Вестей». Юморист выразил надежду, что они со Степаненко придут к согласию и взаимовыгодному мирному разрешению этого вопроса. «Я хочу...
10 августа 2018
Требования Степаненко к Петросяну могут быть опубликованы
Исковые требования Елены Степаненко, подавшей в суд на своего супруга юмориста Евгения Петросяна, могут быть опубликованы адвокатом ответчика Сергеем Жориным. Об этом сообщил 10 августа официальный Twitter радиостанции «Коммерсантъ FM». «Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Евгения...
10 августа 2018
Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном
Артистка Елена Степаненко считает «житейским делом» свой развод с юмористом Евгением Петросяном. Об этом она зявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1». «У каждого в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод», — сказала Степаненко. При этом она...
8 августа 2018
Жириновский: требованием 80% имущества Степаненко поступает некрасиво
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осуждает расчет Елены Степаненко, которая требует 80% совместно нажитого с Евгением Петросяном имущества, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа. «Степаненко требует 80 процентов совместно нажитого имущества. Ее расчет понятен: суды могут идти несколько лет, есть...
8 августа 2018
Жириновский предложил передать имущество Петросяна – Степаненко государству
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изъять все имущество разводящихся, в том числе семьи юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в доход государства, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа. Большое количество скандальных разводов с разделом имущества по суду невыгодны России...
8 августа 2018
Жириновский предложил при разводе спорное имущество передавать государству
Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают проект закона о разделе имущества в случае развода супругов, сообщил лидер партии Владимир Жириновский. «Чтобы исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства», —...
8 августа 2018
Совместное имущество Петросяна и Степаненко арестовано
Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все совместно нажитое имущество юмориста Евгений Петросяна и его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин. Он сообщил, что суд наложил...
7 августа 2018
Предложение Петросяна забрать «огромную» квартиру не устроило Степаненко
Елена Степаненко отказалась от квартиры, которую её супруг Евгений Петросян предложил ей забрать при разделе имущества. Как уточнил адвокат юмориста Сергей Жорин, квартира может составлять половину от совместно нажитого имущества супругов. Читайте также: Рассмотрение дела о разводе Степаненко и...
7 августа 2018
Адвокат: Степаненко требует 80% от совместного имущества с Петросяном
Юморист Евгений Петросян предложил своей супруге Елене Степаненко при разделе имущества из-за развода квартиру, которая, предположительно, составляет половину от совместного нажитого имущества супругов. Однако Степаненко отказалась от этого предложения. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил...
6 августа 2018
Встречный иск Петросяна к Степаненко о разделе имущества принят судом
Хамовнический суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск юмориста Евгения Петросяна к его супруге Елене Степаненко. Артист, в отличие от жены, которая намерена отсудить 80% совместно нажитого имущества, предлагает поделить имущество пополам. Читайте также: Петросян подал встречный иск о разделе...
6 августа 2018