Москва, 6 сентября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Сегодня, 6 сентября, Хамовнический суд Москвы рассмотрит по существу дело о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна.

Петросян и Степаненко

Судебное заседание начнется в 14:00 мск и пройдет в закрытом режиме. Суд рассмотрит сразу два иска супругов друг к другу.

Напомним, после 30 лет брака Степаненко подала в суд на раздел совместно нажитого с Петросяном имущества, которое оценивается примерно в 1,5 млрд рублей. Затем обе стороны попросили и о разводе.

При этом пока еще супруга юмориста претендует на 80% имущества, Петросян предлагает поделить всё поровну. Делить в суде будут недвижимость, антиквариат, книги по оккультизму и другое имущество, на которое в настоящий момент наложен обеспечительный арест.

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