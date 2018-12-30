Москва, 31 декабря, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Юморист Евгений Петросян пока не предлагал своей помощнице Татьяне Брухуновой «руку и сердце». Об этом Брухунова рассказала в эфире программы «Эксклюзив» на Первом канале.

Alexey Yushenkov Евгений Петросян

30-летняя помощница юмориста рассказала, что познакомилась с Петросяном 12 лет назад, когда стала работать с его директором. По ее словам, отношения Петросяна с бывшей супругой Еленой Степаненко не были полноценным браком, и юморист был «глубоко одиноким человеком».

«Я видела партнёрские, уважительные отношения, но брака — нет», — сказала Брухунова.

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Женщина призналась, что страдала от проявлений ревности со стороны Степаненко. Она также рассказала, что 77-летний Петросян очень близкий для нее человек.

«Я просто могу сказать одно — он занимает огромное место в моем сердце, и жизнь без него я уже не мыслю», — призналась женщина.

Вступать в новый брак артист, по её словам, пока не собирается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября суд расторг брак известных артистов разговорного жанра Евгения Петросяна и Елены Степаненко, заключенный в 1985 году. По словам адвоката юмориста, бывшая супруга претендует на большую часть совместно нажитого имущества.