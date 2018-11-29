Москва, 29 ноября, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Бывшая супруга эстрадного артиста Евгения Петросяна Елена Степаненко претендует на большую часть совместно нажитого имущества супругов, в том числе на все денежные средства юмориста, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин. Об этом сообщает 29 ноября «Пятый канал».

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«Кто-то ее убедил, что суд заберет у Петросяна всё и отдаст ей. И Степаненко в это свято верит и надеется, что так и будет, но, к счастью, так у нее не получается», — цитирует канал слова юриста.

Также Жорин отметил, что процесс раздела продвигается крайне медленно, так как за годы семейной жизни пара скопила довольно много совместно нажитого имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Хамовнический суд Москвы принял решение о расторжении брака артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, проживших вместе более 30 лет.

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