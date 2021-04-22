Армения: Дело 1 марта
В Армении обжаловали прекращение судом преследования в отношении Кочаряна
Решение суда общей юрисдикции Еревана о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочарян а и других бывших должностных лиц по делу 1 марта обжаловала генеральная прокуратура Армении. Об этом 22 апреля заявила пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян газете «Армянское...
22 апреля 2021
Преследование Роберта Кочаряна по делу о госперевороте в Армении прекращено
«Дело 1 марта» в Армении прекращено по решению Суда общей юрисдикции Еревана, сообщили 6 апреля в пресс-службе инстанции. Как заявила судья Анна Данибекян, решение прекратить дело связано с тем, что Конституционный суд Армении признал антиконституционной статью о свержении конституционного строя...
6 апреля 2021
Пашиняну предложили обосновать обвинения в адрес экс-президента Армении
Обоснования того, что якобы начальник генштаба Армении Оник Гаспарян действует по указанию экс-президента республики Сержа Саргсяна, потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна глава фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, выступая в армянском парламенте. Следите за развитием событий в...
3 марта 2021
Сторонники экс-президента Армении Кочаряна перекрыли улицу в Ереване
Сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна на некоторое время перекрыли улицу, которая прилегает к суду общей юрисдикции Еревана, где должно состояться заседание по его делу. Об этом 2 марта сообщает агентство News.am. Следите за развитием событий в трансляции: «Военные против Пашиняна...
2 марта 2021
Пашинян назвал «виновника» его конфликта с генштабом Армении
Экс-президент Армении Серж Саргсян виноват в том, что генштаб республики потребовал отставки главы правительства Никола Пашиняна. Об этом Пашинян заявил своим сторонникам на митинге сегодня, 1 марта. «Я хочу прямо заявить, что заявление генштаба является результатом влияния бывших властей, и в...
1 марта 2021
Экс-глава Армении посетит Москву
Экс-президент Армении Кочарян намерен в период с 3 по 8 февраля поехать в Москву для участия в заседании совета директоров АФК «Система». Об этом 2 февраля сообщил руководитель канцелярии бывшего президента Виктор Согомонян. «3−8 февраля второй президент Армении примет участие в заседании совета...
2 февраля 2021
Экс-президенту Армении Кочаряну разрешили выехать за рубеж
Решение разрешить экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, обвиняемому в свержении конституционного строя в 2008 году, выехать в период с 3 по 8 февраля за рубеж, принял суд общей юрисдикции Еревана. Об этом 2 февраля сообщил в ходе судебного заседания прокурор Геворк Багдасарян, трансляцию...
2 февраля 2021
Суд отклонил требование защиты экс-главы Армении об отводе генпрокурора
Ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об отводе генпрокурора Артура Давтяна и двух других прокуроров, представляющих гособвинение в деле о свержении конституционного строя в 2008 году, отклонил суд общей юрисдикции Еревана. Судебное заседание 22 января транслировалось в...
22 января 2021
Адвокаты экс-президента Армении Кочаряна пошли протестовать против Пашиняна
Адвокаты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, в том числе Ованнес Худоян, не смогли участвовать в судебном заседании по «делу 1 марта», поскольку приняли участие в протестах, передаёт 22 декабря Sputnik. Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха –...
22 декабря 2020
Рассмотрение «дела 1 марта» в Армении снова отложили
Судебные слушания по «делу 1 марта» с участием бывшего президента Армении Роберта Кочаряна отложены до 4 августа 2020 г., сообщила судья Анна Данибекян на заседании суда Еревана 28 июля. Слушания 4 августа начнутся в 13:00 по местному времени. Перенос рассмотрения дела судом связан с ходатайством...
28 июля 2020
В Армении перенесли заседание суда по делу экс-президента Кочаряна
В Армении перенесли заседание суда по делу бывшего президента республики Роберта Кочаряна, сообщила 14 июля Анна Данибекян. «В связи с завершением рабочего дня заседание суда первой инстанции города Еревана откладывается и возобновится 21 июля в 13:00 (12:00 мск)», — цитирует ее РИА Новости. Как...
14 июля 2020
Иск экс-президента Армении Кочаряна суд рассмотрит в начале июля
Иск бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу о свержении конституционного строя, будет рассматриваться в Конституционном суде страны 7 июля, сообщили 22 июня в пресс-службе ведомства. КС Армении решил, что слушания по иску Кочаряна будут возобновлены. Решение принято после...
22 июня 2020
Суд освободил из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна. Заседание по изменению меры пресечении для Кочаряна состоялось сегодня, 18 июня. Напомним, что уголовное дело против Кочаряна и ряда других высших должностных лиц Армении было возбуждено после прихода к...
18 июня 2020
Экс-президент Армении Кочарян снова оставлен под арестом
Под арестом оставлен экс-президент Армении Роберт Кочарян судом общей юрисдикции Еревана на заседании 13 марта. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кочарян был обвинён в свержении конституционного строя в Армении в 2008 г., арестован. Судебный процесс продолжается в рамках уголовного «дела 1 марта»...
13 мая 2020
Суд вновь отказался выпустить экс-главу Армении Кочаряна под залог
Стороне защиты бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под арестом и следствием по обвинению в свержении конституционного строя, не удалось обжаловать отказ суда первой инстанции освободить подзащитного под залог. Такое решение сегодня, 20 декабря, принял Апелляционный суд...
20 декабря 2019
Суд в Ереване оставил экс-президента Армении Кочаряна под арестом
Суд в Ереване принял решение оставить под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна, отклонив ходатайство защиты политика о выпуске его под залог. Судебное заседание 7 ноября транслировали новостные порталы Армении. «Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов господина Кочаряна и...
7 ноября 2019
Вопрос экс-президента Армении Кочаряна дошёл до ЕСПЧ
Правительство Армении собирается направить в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) свою позицию относительно обращения Конституционного суда (КС) Армении по вопросу главного подсудимого по делу «1 марта», второго президента Армении Роберта Кочаряна. Представитель Армении в ЕСПЧ Егише Киракосян...
14 октября 2019
Глава КС Армении останется на посту: обращение парламента отклонено
Конституционный суд Армении сегодня, 14 октября, в рабочем порядке принял решение отклонить рассмотрение проекта решения Национального собрания о лишении полномочий председателя суда Грайра Товмасяна, сообщает пресс-служба аппарата Конституционного суда. «Принятое в рабочем порядке решение...
14 октября 2019
Кочарян полон решимости продолжить борьбу «хоть и из тюремной камеры»
Экс-президент Армения Роберт Кочарян, арестованный по «делу 1 марта» и обвиняемый в свержении конституционного строя, сегодня, 8 октября, обратился с посланием к авторам и сторонникам распространенного накануне заявления, осуждающего произвол властей и требующего его свободы. «Выражаю Вам...
8 октября 2019
Суд решил, что бывший вице-премьер Армении будет лечиться на родине
Суд общей юрисдикции Еревана сегодня, 8 октября, не разрешил подсудимому по делу «1 марта» Армену Геворкяну выехать из страны. Судья Анна Данибекян накануне удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству подсудимого и его адвоката об отмене меры пресечения в виде подписки о...
8 октября 2019