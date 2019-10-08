Ереван, 8 октября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Экс-президент Армения Роберт Кочарян, арестованный по «делу 1 марта» и обвиняемый в свержении конституционного строя, сегодня, 8 октября, обратился с посланием к авторам и сторонникам распространенного накануне заявления, осуждающего произвол властей и требующего его свободы.

Limegirl Роберт Кочарян

«Выражаю Вам благодарность за инициирование опубликованного вчера заявления. Воодушевляет, когда разные люди, пользующиеся авторитетом в обществе Армении и Арцаха, сплоченно выступают в связи с политическим преследованием в отношении меня, поднимая свой единый голос протеста», — заявил Кочарян.

По его словам, происходящее перестало быть борьбой за свободу одного человека, за прекращение политического преследования в отношении одного человека. Как считает Кочарян, это борьба во имя правового и демократического государства, во имя национального достоинства и против произвола.

«Проводимая действующим премьером политика правового беспредела взволновала мыслящую часть общества и последовавшая за этим заявлением реакция является лучшим доказательством этого», — отметил экс-президент Армении.

Кочарян заявил, что полон решимости продолжить борьбу, хоть и из тюремной камеры. Он напомнил, что в течение жизни не первый раз несёт лишения во имя важной цели, «и это не может сломить мою волю».

«Уверен, что справедливость восторжествует, и мы вместе впрягаемся в дело укрепления и построения безопасности двух наших государств».