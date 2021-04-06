Ереван, 6 апреля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. «Дело 1 марта» в Армении прекращено по решению Суда общей юрисдикции Еревана, сообщили 6 апреля в пресс-службе инстанции.

Limegirl Роберт Кочарян

Как заявила судья Анна Данибекян, решение прекратить дело связано с тем, что Конституционный суд Армении признал антиконституционной статью о свержении конституционного строя.

Таким образом, судебное преследование по делу о попытке свержения конституционного строя в Армении прекращается в отношении бывшего президента республики Роберта Кочаряна. Также прекращается судебное преследование по этому делу в отношении других его фигурантов.

Между тем Кочарян проходит в Армении по другим уголовным делам, по которым преследование сохраняется в силе. Судебное разбирательство по остальным статьям продолжится: в частности, очередное заседание намечено на 13 апреля.