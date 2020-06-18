Ереван, 18 июня, 2020, 16:53 — ИА Регнум. Апелляционный суд Еревана освободил из-под стражи бывшего президента Армии Роберта Кочаряна. Заседание по изменению меры пресечении для Кочаряна состоялось сегодня, 18 июня.

Limegirl Роберт Кочарян

Напомним, что уголовное дело против Кочаряна и ряда других высших должностных лиц Армении было возбуждено после прихода к власти в 2018 году Никола Пашиняна.

История дела такова, что в 2008 году проигравший выборы президента Армении Левон Тер-Петросян поднял уличные беспорядки. Действовавший на тот момент президент Роберт Кочарян предпринимал действия для мирного разрешения конфликта.

Но участники уличных акций протеста, активно подогреваемые группой под руководством нынешнего премьер-министра Армении Никола Пашиняна, массово нарушали общественный порядок. В Ереване началось мародерство.

Силам правопорядка пришлось применить жесткие меры. Погибли 10 человек, в том числе двое сотрудников полиции.

Теперь же, придя к власти в результате массовых уличных протестов, Пашинян инициировал «дело 1 марта», главным обвиняемым по которому проходит Кочарян — его обвиняют в «свержении конституционного строя».

Кочарян был помещен в тюрьму в июле 2018 года, а оттуда переведен в медицинский центр по состоянию здоровья. Защита Кочаряна ходатайствовала об изменении для экс-президента меры пресечения — либо отпустить его под личное поручительство, либо под залог.