Зимняя Олимпиада и Параолимпиада-2014 в Сочи
На Параолимпийских играх «Мы вместе» зазвучит гимн России
Российские спортсмены выступят на Параолимпиаде «Мы вместе» в Ханты-Мансийске с государственным гимном и флагом. Об этом сообщает городской информационный центр. Игры пройдут на спортивных объектах автономного учреждения «ЮграМегаСпорт» с 16 по 21 марта 2022 года. Организаторы на данный момент...
13 марта 2022
В Рязани паралимпийскую чемпионку на коляске не впустили в магазин одежды
Параолимпийскую чемпионку Светлану Коновалову не пустили в инвалидной коляске в магазин одежды в одном из торговых центров Рязани, сообщает 13 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Параолимпийская чемпионка рассказала об инциденте на своей странице в Инстаграм. По словам...
13 июля 2021
Глава Минприроды РФ рассказал о решении экологических проблем в Сочи
Министерство природных ресурсов и экологии РФ будет активно работать над сохранением флоры в заповедных местах Краснодарского края. Об этом 17 марта заявил глава Минприроды Александр Козлов в ходе заседания комитета Госдумы по экологии в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ. Так...
17 марта 2021
Корпорацию «Туризм.РФ» возглавил вице-президент оргкомитета «Сочи-2014»
Бывший вице-мэр Сочи, старший вице-президент оргкомитета Олимпиады в Сочи Сергей Суханов назначен генеральным директором корпорации «Туризм.РФ». Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил 29 декабря ТАСС. По словам Чернышенко, Суханову хорошо знакомы проблемы туристической отрасли, у него...
29 декабря 2020
Имущество с молотка: что происходит в автобусном холдинге экс-депутата?
В крупном автобусном холдинге, который входит в топ-3 российских производителей и обеспечивает работой более 1 тыс. человек, похоже, настали сложные времена. Компании холдинга «Бакулин Моторс Групп» уже проиграли суды по искам банка «Восточный» на более чем 1 млрд рублей, а впереди ещё один спор —...
25 августа 2020
«Паралимпийский комитет России» проиграл в споре с «Ростелекомом»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение московского арбитража, которым общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России» отказали в обязании «Ростелекома» исполнить обязательства по сублицензионному договору в сумме искового возмещения эквивалентной свыше...
20 сентября 2019
МОК перераспределил медали ОИ-2014, отобранные у российских бобслеистов
Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил медали зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которые были разыграны в бобслее. Об этом сообщает Inside the Games. Отмечается, что звания олимпийских чемпионов официально лишены Александр Зубков, Алексея Воевода, Алексей Негодайло и Дмитрий...
28 марта 2019
Олимпиада в Сочи – событие мирового масштаба, уверены 45% граждан РФ
По прошествии пяти лет зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году событием мирового масштаба считают 45% жителей России, а 44% испытывают чувство гордости за страну и спортсменов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению 79% респондентов, Олимпиада в...
26 марта 2019
Путин о Мутко: Отправлять его на пенсию невозможно
Заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко много сделал для развития спорта и физической культуры в России, заявил в ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин. «Вокруг Мутко много разговоров и слухов. Несмотря на то, что его...
7 июня 2018
Параолимпиада в Пхёнчхане — 2018 «побила» рекорд Сочи
Рекордную посещаемость демонстрируют Параолимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает 13 марта пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). В Пхёнчхане продажи билетов «побили» отметку зимних Игр 2014 года в Сочи. «Продажа билетов на зимние Параолимпийские игры...
13 марта 2018
«В шаге от трагедии»: Путин рассказал об авиаугрозе Сочи-2014
Президент РФ Владимир Путин раскрыл подробности едва не произошедшей трагедии с участием гражданского авиалайнера в олимпийском Сочи-2014. Об этом глава государства говорил в телефильме журналиста Андрея Кондрашова, опубликованном в интернете. По словам российского лидера, к тяжелейшим последствиям...
12 марта 2018
Путин раскрыл подробности «захвата» самолета перед открытием ОИ-2014 в Сочи
Перед открытием Олимпиады-2014 в Сочи истребители ВВС РФ поднимались в воздух для перехвата турецкого пассажирского авиалайнера, который по предварительным сообщениям был захвачен террористом. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в соцсетях...
11 марта 2018
Подтверждён положительный результат допинг-пробы «Б» Крушельницкого
Делегация команды «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) на Олимпийских играх в Пхёнчхане официально подтвердила, что в допинг-пробе «Б» кёрлингиста Александра Крушельницкого содержатся следы запрещённого препарата мельдония. «Вчера, 19 февраля, в соответствии с установленной процедурой состоялось...
20 февраля 2018
Нас унижают на Олимпиаде каждую минуту – депутат Константин Затулин
Россия проявила слабину, когда поддержала решение её спортсменов ехать на Олимпиаду в Южную Корею, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин. Об этом он заявил 8 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя решение, обязывающее...
8 февраля 2018
Слуцкий: CAS оказался выше политики
Решение CAS в Госдуме расценили как реальное торжество правосудия, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил...
1 февраля 2018
НАТО подбирается к границам России: Радио REGNUM
Выборы президента: Москва готова принять наблюдателей ОБСЕ; Шаг назад: Литва испугалась мирового скандала; Дружба или прагматический расчёт: Минск пообещал Тбилиси поддержку; Незваные гости: самолёты НАТО зачастили в российский Крым; Вернуть первенство: Россия вновь вышла на первое место в...
1 февраля 2018
Россия вернулась на первое место в медальном зачёте Сочи-2014
Россия вернулась на первое место в медальном зачёте зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) о признании 28...
1 февраля 2018
После победы в CAS «должно последовать опровержение тезисов Макларена»
Следующим этапом после решения CAS по атлетам должны стать иски в гражданские суды с целью опровержения лживых тезисов доклада Макларена и защиты чести и достоинства спортсменов и тренеров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по спорту Михаил...
1 февраля 2018
Южнокорейская гимнастка стала жертвой интернет-травли
Чемпионка по художественной гимнастике из Южной Кореи Сон Ен Чжэ стала жертвой кибербуллинга из-за хорошего отношения к российским спортсменам. Об этом сегодня, 30 января, сообщает South China Morning Post. Причиной негативного отношения пользователей Instagram к гимнастке стал лайк, который Ен Чжэ...
30 января 2018
Дело о допинговых пробах: появились новые доказательства лжи Родченкова
Следственные органы РФ в очередной раз уличили во лжи бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного...
17 января 2018