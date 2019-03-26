Москва, 26 марта, 2019, 11:29 — ИА Регнум. По прошествии пяти лет зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году событием мирового масштаба считают 45% жителей России, а 44% испытывают чувство гордости за страну и спортсменов. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Kremlin.ru Российские болельщики на Олимпиаде в Сочи. 2014

По мнению 79% респондентов, Олимпиада в Сочи — 2014 принесла пользу России — повысила туристическую привлекательность (43%), город стал развиваться и благоустраиваться (24%).

Кроме того, зимняя Олимпиада — 2014 дала толчок развитию спорта в стране (33%), укрепила позиции России на международной арене (35%).

Опрос проведен 13 марта 2019 года. В опросе приняли 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, зимняя Олимпиада в Сочи — 2014 принесла России больше плюсов, чем минусов. 54% граждан считают, что проведение столь масштабных состязаний дало толчок развитию физкультуры и спорта.

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