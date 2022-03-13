Ханты-Мансийск, 13 марта, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Российские спортсмены выступят на Параолимпиаде «Мы вместе» в Ханты-Мансийске с государственным гимном и флагом. Об этом сообщает городской информационный центр.

Эмблема Параолимпийских игр

Игры пройдут на спортивных объектах автономного учреждения «ЮграМегаСпорт» с 16 по 21 марта 2022 года. Организаторы на данный момент решают вопросы размещения, медицинской помощи и безопасности участников. Также обсуждается логистика, подготовка волонтёров для соревнований, особенности работы с параолимпийцами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предварительно известно, что в альтернативных параолимпийских играх примут участие более 70 спортсменов, которые сразятся в лыжных гонках, биатлоне, кёрлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.