Москва, 11 марта, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Перед открытием Олимпиады-2014 в Сочи истребители ВВС РФ поднимались в воздух для перехвата турецкого пассажирского авиалайнера, который по предварительным сообщениям был захвачен террористом. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова, выложенном в соцсетях.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

По словам главы государства, информация о якобы захвате самолета «Харьков — Стамбул» поступила из оперативного штаба Олимпиады, когда он вместе с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) направлялся на стадион «Фишт».

"Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности ОИ, — говорит Путин. — И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать с Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи».

Путин отметил, что было принято решение действовать согласно плану, предусмотренному для такого развития событий.

«Я спросил: что вы предлагаете? — говорит президент РФ. — И ответ ожидаемый: «В соответствии с планом, предусмотренным в случае подобного развития ситуации… Сбить».

Однако, как подчеркнул Путин, уже через несколько минут ему вновь позвонили и доложили, что имела место «пьяная выходка» одного из пассажиров, и авиалайнер всё-таки летит в Турцию.

Читайте также: Путин рассказал о том, чего он не может простить никому

А также: Путин: Крым никогда не вернётся в состав Украины