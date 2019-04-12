Захват украинскими пограничниками российского сейнера «Норд»
Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд»
Украина объявила в розыск капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщает 12 апреля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской прокуратуры. Отмечается, что Горбенко «в очередной раз» не явился на судебное заседание, и, согласно определению Оболонского районного суда Киева, его...
12 апреля 2019
Экипажу крымского «Норда» пообещали найти работу
Власти Крыма поддержат экипаж сейнера «Норд», никто на произвол судьбы людей не бросит. Об этом 12 марта на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. «В ходе сегодняшней поездки в Керчь обсудили рабочие вопросы для того, чтобы моряки могли выйти в море. Составили план действий и...
12 марта 2019
Киев передумал продавать захваченное российское судно «Норд»
Власти Украины больше не будут выставлять на торги захваченное российское судно «Норд», сообщает пресс-служба Национального агентства этой страны по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Ведомство намерено передать судно в...
28 февраля 2019
Украина не может просить РФ выдать капитана судна «Норд» — ГПУ
Если Украина попросит Россию выдать капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, она признает российскую юрисдикцию над Крымом, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, сообщило 12 февраля информационное агентство «УНН». "Мы не можем обращаться к Российской Федерации с запросами...
13 февраля 2019
Москалькова: Капитан «Норда» выехал с Украины законно
Вернувшийся с Украины в Крым капитан «Норда» Владимир Горбенко законно пересек границу, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции. Она подчеркнула, что, согласно имеющимся у нее данным, Горбенко прошел через границу официально, по паспорту...
13 февраля 2019
Счастливый финал — капитан «Норда» вернулся в Крым: Радио REGNUM
Счастливый финал — капитан «Норда» вернулся в Крым Подробнее о важном — в вечернем выпуске Радио REGNUM в 20:00 (мск). Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/1155
11 февраля 2019
США покушаются на Китай, НАТО — на российские границы: Радио REGNUM
США обвинили в нарушении суверенитета Китая; Россия и НАТО — о новых поводах для беспокойства; О том, когда придёт конец «государству Путина»; Матвиенко считает ошибкой выдвижение Арашукова в Совфед; Капитан «Норда» рассказал о требованиях Украины. Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00...
11 февраля 2019
В Раде прокомментировали возвращение пропавшего капитана «Норда» в Крым
В Верховной раде недоумевают, каким образом проходящий фигурантом по уголовному делу капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко смог вернуться в Крым. Как предположил депутат украинского парламента Евгений Балицкий, могла произойти «какая-то ошибка». Читайте также: Долгая дорога домой...
11 февраля 2019
Капитан судна «Норд» официально не покидал Украину — ГПСУ
Капитан захваченного украинскими пограничниками судна «Норд» Владимир Горбенко официально не покидал территорию Украины, заявил помощник председателя государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, сообщило 11 февраля информационное агентство «Укринформ». Чиновник уточнил, что...
11 февраля 2019
В Кремле отреагировали на возвращение капитана «Норда» в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возвращение капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко в Крым. «Главное, что он находится на родине, в Крыму, — сказал Песков журналистам. — Нюансы — это то, что мы узнаем со временем или не узнаем». Напомним, в марте 2018 года...
11 февраля 2019
Судовладельцы попросят российские власти компенсировать утерянный «Норд»
Владельцы захваченного Украиной сейнера «Норд» попросят у российских властей вернуть или компенсировать затраты на утерянное судно. Об этом 11 февраля журналистам сообщила пресс-секретарь производственного кооператива имени Первого Мая Анна Шевелева. «Сейчас будем думать, что делать дальше, потому...
11 февраля 2019
На Украине вновь не нашлось покупателей на судно «Норд»
Безрезультатно завершился аукцион, на котором Украина пытались продать российское рыболовецкое судно «Норд», сообщило 11 февраля информационное агентство «УНН». Торги признаны несостоявшимися, поскольку заявок на покупку сейнера не поступало. Начальная цена лота составляла более $50 тыс. Напомним...
11 февраля 2019
Капитан «Норда»: В Киеве от меня требовали получить паспорт Украины
Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, который ранее вернулся в Крым, рассказал в интервью «Комсомольской правде» о своем пребывании на Украине. По его словам, на него не оказывали физического воздействия, поскольку люди понимали, что «это политическое дело». Ему предлагали признать...
11 февраля 2019
Мать вернувшегося в Россию капитана «Норда» рассказала о состоянии сына
Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, который был объявлен на Украине пропавшим без вести, вернулся в Крым, об этом заявила мать моряка Евгения Горбенко. «Сын дома. Вернулся еще в субботу (9 февраля)», — рассказала РИА Новости Горбенко. Она уточнила, что сын чувствует себя нормально...
11 февраля 2019
Долгая дорога домой: капитан «Норда» снова в Крыму
Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, ранее объявленный пропавшим без вести на Украине, вернулся домой в Крым. «Очень рад, что вернулся домой! Ощущения на словах непередаваемые! У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересёк законно по паспорту РФ», — заявил...
11 февраля 2019
Пропавший на Украине капитан захваченного сейнера «Норд» объявлен в розыск
Украинские правоохранительные органы объявили в розыск капитана захваченного украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, который несколько дней назад пропал на Украине. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба МВД Украины. В заявлении МВД Украины сказано, что...
4 февраля 2019
В МИД РФ прокомментировали исчезновение задержанного капитана «Норда»
Министерство иностранных дел России держит вопрос исчезновения задержанного на Украине капитана судна «Норд» Максима Могильницкого на особом контроле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге. «Министерство...
31 января 2019
На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве
В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве. Делопроизводство открыто для проведения разыскных мероприятий, заявил адвокат Александр Руденко. Отмечается, что уголовное дело открыто сотрудниками правоохранительных органов...
30 января 2019
Мать капитана «Норда» прокомментировала исчезновение сына
Родственникам капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, пропавшего на Украине, ничего не известно о его местонахождении. Об этом рассказала мать моряка Евгения Горбенко, передает 30 января РЕН ТВ. Женщина уточнила, что у нее нет даже версий о том, где может находиться её сын. Семья...
30 января 2019
Нацполиция Украины проверяет заявление о пропаже капитана «Норда»
Национальная полиция Украины проводит проверку по факту заявления брата капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко о его исчезновении. Об этом 29 января сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало. «В Мелитопольский отдел полиции Запорожской области обратился брат капитана...
29 января 2019