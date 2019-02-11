США покушаются на Китай, НАТО — на российские границы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- США обвинили в нарушении суверенитета Китая;
- Россия и НАТО — о новых поводах для беспокойства;
- О том, когда придёт конец «государству Путина»;
- Матвиенко считает ошибкой выдвижение Арашукова в Совфед;
- Капитан «Норда» рассказал о требованиях Украины.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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