Симферополь, 11 февраля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко, который ранее вернулся в Крым, рассказал в интервью «Комсомольской правде» о своем пребывании на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гражданство Украины. Порошенко

По его словам, на него не оказывали физического воздействия, поскольку люди понимали, что «это политическое дело». Ему предлагали признать вину, не доводя дело до суда, а также получить паспорт Украины и вернуться домой по нему.

«На это акцент делался — на то, что я должен был вернуться по украинскому паспорту. Но вернулся я домой по российскому паспорту», — рассказал Горбенко, добавив, что после того как его выпустили из СИЗО, за ним велась слежка.

Напомним, в марте 2018 года украинские пограничники захватили, а затем арестовали российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. Спустя семь месяцев девять моряков, кроме капитана судна, смогли вернуться в Россию в обмен на украинских браконьеров, задержанных в РФ. В конце января 2019 года в компании-судовладельце заявили, что Горбенко пропал без вести.

Читайте также: Долгая дорога домой: капитан «Норда» снова в Крыму