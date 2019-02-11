Симферополь, 11 февраля, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Капитан российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко, ранее объявленный пропавшим без вести на Украине, вернулся домой в Крым.

Илья Репин. Не ждали (фрагмент). 1884

«Очень рад, что вернулся домой! Ощущения на словах непередаваемые! У меня не было никаких ограничений на возврат домой. Границу пересёк законно по паспорту РФ», — заявил Горбенко во время интервью «Комсомольской правде».

По словам моряка, несмотря на давление украинских правоохранителей, он не отказался от российского гражданства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта 2018 года украинские пограничники незаконно захватили, а затем арестовали крымское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа. 30 октября семерых моряков обменяли на экипажи украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105», задержанных российскими пограничниками за браконьерство.

Несмотря на то, что с капитана судна Владимира Горбенко были сняты административные ограничения, он долго не мог покинуть Украину из-за уголовного дела, которое возбудили против него правоохранители.

26 января пресс-секретарь судовладельца «Норда» Анна Шевелева сообщила, что Горбенко пропал в Мелитополе.

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