Расстрел прихожан в православном храме в Кизляре
Поминальные службы прошли в Дагестане в память о расстрелянных прихожанах
Траурные мероприятия прошли в дагестанском Кизляре в память о прихожанах, расстрелянных два года назад у городского храма. Несколько сотен человек собрались 18 февраля в соборе Георгия Победоносца на поминальное богослужение по жертвам того теракта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской...
19 февраля 2020
Национальная идея «по-серебряковски» и «апофеоз сексизма» в рекламе
В «Никола-Ленивце» сожгли арт-объект, похожий на католический собор Текущая неделя началась с отголосков празднования последнего дня Масленицы. Пользователей сети потрясло сжигание 30-метрового арт-объекта, похожего на католический храм, построенного из веток, в арт-парке «Никола-Ленивец» в...
23 февраля 2018
Женщин, погибших от рук «кизлярского стрелка», похоронили у стен храма
В Кизляре похоронили пятерых прихожанок Свято-Георгиевского храма, которые стали жертвами вооруженного бандита, устроившего кровавую бойню у его стен. Местом для захоронения по распоряжению архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама была выбрана территория храма. Проститься с погибшими...
20 февраля 2018
Россия – альтернатива Западу, и это «бесит» другие страны: Радио REGNUM
У кого чистые руки? Вмешательство России как акт агрессии против США; Угроза американским интересам: США готовятся к войне с конкурентами; Украинский водевиль: суды остались без защиты полиции; Стрельба у храма: в Кизляре 20 февраля объявлено днем траура; Альтернатива Западу: чем бесят русские
20 февраля 2018
Лимонов о расстреле в Кизляре
Воскресенье, 18 февраля, — Прощёное воскресенье, христианский праздник. По преданию Иисус простил даже распявших его римских стражников. В этот день принято прощать друг другу грехи. Итак, 18 февраля, около 16 часов. Город Кизляр в Дагестане, население 48,4 тысячи жителей. Это в Кизляре захватывал...
20 февраля 2018
В дагестанском Кизляре 20 февраля объявлено днем траура
Власти города Кизляра объявили 20 февраля днем траура по погибшим в результате стрельбы у православного храма. Об этом информирует пресс-служба городской администрации. Соответствующее постановление подписано 19 февраля мэром города Александром Шуваловым. В день траура в Кизляре приспустят...
20 февраля 2018
Васильев: Попытка столкнуть многонациональный народ Дагестана не прошла
Врио главы Дагестана Владимир Васильев возложил цветы к месту трагедии в Кизляре и навестил раненых, которые проходят лечение в городской больнице. Посещение собора Георгия Победоносца, на территории которого 18 февраля было совершено преступление, оборвавшее жизни пятерых прихожанок, состоялось...
19 февраля 2018
Шхагошев: Межконфессиональная провокация в Дагестане не пройдет
Нападение в дагестанском Кизляре возле православного храма совершено с целью провокации межконфессионального конфликта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Накануне местный...
19 февраля 2018
Расстрел прихожанок: СКР выдвинул версию произошедшего в Кизляре
Мотивом нападения мужчины на местных жителей в Кизляре могла стать атака на православных прихожанок местного храма, сообщает 19 февраля пресс-служба следственного комитета России. «По версии следствия, мужчина 1995 года рождения, находясь возле одного из православных храмов в городе Кизляре, открыл...
19 февраля 2018
Соцсети о теракте в Кизляре и сжигании «католического храма»
Сразу два события, произошедших в последний день Масленицы, стали одними из самых обсуждаемых в социальных сетях. Среди них — теракт в городе Кизляр, когда 22-летний местный житель расстрелял прихожан православного храма Георгия Победоносца, и сжигание 30-метрового арт-объекта в виде католического...
19 февраля 2018
Песков связал расстрел в Кизляре с деятельностью экстремистских организаций
Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков связал кровавые события в храме города Кизляра, которые произошли 18 февраля, с «деструктивной деятельностью» ряда организаций, в том числе, которые «имеют связи и с международным терроризмом». По словам пресс-секретаря в настоящее время «работает...
19 февраля 2018
Нападение в Кизляре: пострадавших женщин перевезут в Москву
Двух женщин, пострадавших 18 февраля в результате стрельбы в Кизляре, отправят на лечение в Москву. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе регионального Минздрава. «В больнице находятся 4 человека — две женщины и двое сотрудников правоохранительных органов, — сказал источник. —...
19 февраля 2018
Семьям погибших в храме Кизляра выплатят по 500 тыс. рублей
Семьям погибших в результате расстрела прихожан в храме города Кизляра будет выплачена материальная помощь в размере 500 тысяч. рублей. Получат материальную компенсацию и пострадавшие в трагедии. Об этом говорится в распоряжении правительства Республики Дагестан, которое подписал сегодня, 19...
19 февраля 2018
Украина решила «освободить» Крым и запретить Россию: Радио REGNUM
Концентрированный бред: Киев решил запретить Россию; Под зонтиком ООН: Порошенко назвал Крым самым главным приоритетом; Посягнул на жизнь и на мир: подробности расстрела прихожан в Дагестане; Потянуть одеяло на себя: российский диплом определил внешнюю политику страны; Судебная реформа: пять...
19 февраля 2018
Нападение в Кизляре могло совершить «Исламское государство»*
За совершённое нападение в дагестанском Кизляре взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщила 18 февраля организация SITE Intelligence Group (SIG), отслеживающая сайты экстремистских...
19 февраля 2018
Погибших при стрельбе в Кизляре могло быть больше
Мужчина, стрелявший по прихожанам храма в дагестанском Кизляре, пытался прорваться в церковь. Об этом рассказал священнослужитель храма Георгия Победоносца, передает РЕН ТВ. По словам священника, вооруженный человек зашел на территорию храма около 16 часов по местному времени, когда завершилась...
19 февраля 2018
Муфтий Гайнутдин: Атаке в Кизляре нет оправданий
Поступок человека, открывшего огонь по жителям дагестанского Кизляра, не может быть оправдан никакими религиозными или иными мотивами. С таким заявлением выступил председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РФ. Муфтий выразил...
19 февраля 2018
Двум раненым в Кизляре женщинам сделали операции
Пострадавшие при стрельбе в дагестанском Кизляре женщины находятся в тяжелом состоянии. Им обеим провели операции, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана. По наблюдением врачей Кизлярской центральной городской больницы также находятся два сотрудника полиции. Их состояние — средней степени...
19 февраля 2018
Исламисты заявили об ответственности за атаку в Кизляре
Ответственность за расстрел прихожан православного храма в Кизляре взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на подконтрольное боевикам агентство Amaq. При этом отмечается, что...
19 февраля 2018
Кадыров призвал найти провокаторов, пославших стрелка на бойню в храм
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что у бандита, расстрелявшего людей в православном храме в дагестанском городе Кизляре, были идейные вдохновители. Необходимо найти их и привлечь к ответственности по всей строгости закона, заявил Кадыров. Выразив соболезнования родным и близким погибших и...
18 февраля 2018