Украина решила «освободить» Крым и запретить Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Концентрированный бред: Киев решил запретить Россию;
- Под зонтиком ООН: Порошенко назвал Крым самым главным приоритетом;
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