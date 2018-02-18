Грозный, 18 февраля, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что у бандита, расстрелявшего людей в православном храме в дагестанском городе Кизляре, были идейные вдохновители. Необходимо найти их и привлечь к ответственности по всей строгости закона, заявил Кадыров.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Выразив соболезнования родным и близким погибших и пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что он «потрясён кровавым событием в Кизляре», чеченский лидер заявил, что этому преступлению не может быть никакого оправдания. По мнению руководителя региона, нет сомнения в том, что ни бандит, ни его покровители не имеют никакого отношения к исламу.

«Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей», — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По мнению главы Чечни, события в Кизляре — это провокация, направленная на попытку посягнуть на мир на Кавказе.

«Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами! Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние», — заявил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 февраля, в городе Кизляре местный житель устроил кровавую бойню в православном храме Георгия Победоносца. Ворвавшись в церковь после вечерней службы, он расстрелял прихожан. Погибли на месте четыре женщины. Еще трое с ранениями были доставлены в Кизлярскую ЦГБ, где одна из пострадавших скончалась от ран. Ранения получили также сотрудник полиции и Росгвардии.

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Сам нападавший был убит при задержании. Им оказался 22-летний местный житель Халил Х. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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Завтра, 19 февраля, в храмах Дагестана, Ингушетии и Чечни пройдут панихиды по погибшим в Кизляре.