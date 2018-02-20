Воскресенье, 18 февраля, — Прощёное воскресенье, христианский праздник. По преданию Иисус простил даже распявших его римских стражников. В этот день принято прощать друг другу грехи.

Утрата

Итак, 18 февраля, около 16 часов. Город Кизляр в Дагестане, население 48,4 тысячи жителей. Это в Кизляре захватывал заложников Салман Радуев.

Видео показывает парня с бородой в камуфляжных брюках, в жилетке, с длинноствольным охотничьим ружьем, быстро идущего по улице навстречу наблюдателю. Прохожих всего несколько. Бородач с ружьём сворачивает к церкви Георгия Победоносца. Раздаются выстрелы, бегут пожилые женщины.

Так выглядит первое (так во всяком случае утверждают СМИ) межконфессиональное преступление на территории Дагестана.

Церквей в Дагестане всего семь. Мечетей — 1670.

Дагестан имеет самое многонациональное население среди всех субъектов Российской Федерации. И в подавляющем большинстве своём дагестанцы — мусульмане. При населении свыше трёх миллионов (а точнее — 3,064 миллиона, самая населённая республика Северного Кавказа, на самом деле куда важнее Чеченской Республики) — 96% населения, или 2,9 миллиона — мусульмане. Христиан — всего 4%.

Мусульмане. Намаз

Вот что показывают свидетели.

Отец Павел, священник церкви Георгия Победоносца:

«Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками «Аллаху Акбар!» и смертельно ранил четырёх, ранил ещё трёх людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашёл внутрь. У него было ружьё и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив».

Сержант полиции Магомед Рамазанов:

«Заступил я на службу, и поступил срочный вызов — в церкви кто-то стреляет. Как только приехали, увидели, как человек с ружьём стреляет в людей, он заметил нас и стрельнул в УАЗик. Я выстрелил в его сторону и отогнал его в тупик, потом подъехали ещё экипажи. Окружили его, ликвидировали».

Последствия.

Четыре женщины убиты на месте, ещё одна скончалась в госпитале. Итого пять жертв, все женщины. Вероятнее всего, русские.

Среди раненых — трое сотрудников Росгвардии.

Преступник — местный житель 22 лет, Халил Халилов.

Откуда-то известно, что в прошлом году Халилов примкнул к организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Surian Soosay Террорист

Если вы представляете себе, что Дагестан — это спокойное место и убийства там — редкость, вы ошибаетесь.

И дагестанский Кизляр, это на севере Дагестана, у Каспийского моря, — в высшей степени неспокойное место.

В своё время в Кизляре захватил заложников Салман Радуев, я уже упоминал, но упоминаю ещё раз.

В мае 1998 года братья Хачилаевы со своими сторонниками захватили здание Госсовета Республики в Махачкале.

В 1999 году вспыхнул ваххабитский мятеж в Западном и Центральном Дагестане.

Время от времени в Дагестане отстреливают министров, убили министра Гусаева и даже министра внутренних дел — сурового Магомедтагирова.

31 марта 2010 года в Кизляре погибли 12 человек.

Депутат Государственной думы РФ Надиршах Хачилаев был убит. Из четырёх братьев трое были убиты. Ну вот посудите, что там за жизнь в Дагестане.

«Четверо ликвидированы в перестрелке», «В перестрелке на рынке один погиб и шестеро ранены», — такими заголовками обычно сопровождаются новости из Дагестана.

Однако 18 февраля 2018 года случилось-таки особенное нападение — нападение на христианскую церковь, — действительно, возможно, первое в новейшее время.

Владимир Владимирович Путин, судя по его высказываниям на тему, считает, что российский Ислам особый, какой-то проникновенно-миролюбивый. Я лично считаю, что Владимир Владимирович, желая успокоить и свою страну, и себя, ошибается.

ВВП принимает старомодный, устаревший татарский Ислам за весь Ислам. А это не так.

Современный Ислам продуваем горячими ветрами.

В исламском мире РФ идёт борьба.

Если в 90-е годы горячие ветры дули с Кавказа, кавказский Ислам Дудаева, Басаева, чеченских джихадистов тогда довольно успешно побеждал спокойный татарский Ислам.

Антон Иванович Кандауров. Горный пейзаж (Кавказ)

Даже казанские мечети одна за другой переходили тогда под контроль кавказских молодых имамов; то сегодня горячие экстремистские ветра дуют из Сирии, из Ирака.

Спокойный Ислам оставляет мусульманскую молодёжь равнодушной, в то время как игиловский Ислам (ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставляет их трепетать и воинственно скрежетать зубами.

Нет никакого особого российского спокойного Ислама.

Это моё личное жёстское мнение.

Я как-то участвовал вместе с Надиршахом Хачилаевым в пресс-конференции. Человек в папахе с каменным суровым лицом произвёл на меня впечатление.

Выпускник Литературного института в Москве, «кавказский Хемингуэй», как его окрестил один из российских литературных критиков, прочитав его повесть «Спустившийся с гор», давал яркое представление о Дагестане — суровой мужской стране.

Я думаю, если бы сохранилась советская власть, мы имели бы лучшего дагестанского писателя. Поскольку советская власть не сохранилась, Хачилаев занялся политикой.

Надиршах Хачилаев был застрелен у собственного дома в Махачкале 11 августа 2003 года. Стреляли из автомобиля ВАЗ-21 099.

Случившееся в Кизляре 18 февраля будет случаться ещё не раз. Это только начало.

Лучше бы этого не было. Но это было. И я полагаю, что межконфессиональные костры будут разжигать всё чаще.

Как мужественный и прямо глядящий в будущее участник Истории моей страны, я обязан был вам это сказать. И вот сказал.