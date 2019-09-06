Авария на ТЭЦ Бишкека
На ТЭЦ столицы Киргизии произошла авария. Пострадали два человека
В турбинном цехе ТЭЦ столицы Киргизии сегодня, 6 сентября, произошла авария, в результате которой пострадали два электрослесаря, — пишет «Kaktus.media». По имеющимся данным, пострадавшие работник теплоэлектроцентрали получили легкие ожоги. Их госпитализировали в Бишкекский научно исследовательский...
6 сентября 2019
Генпрокурор Киргизии: Депутаты не виноваты. Причастен ли Атамбаев – неясно
Депутаты парламента Киргизии не должны нести ответственность за нерациональное использование китайского кредита, потраченного на модернизацию Бишкекской теплоэлектроцентрали. Об этом заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, выступая на заседании законодательного собрания. «Бывший...
14 февраля 2019
Спецслужбы Киргизии: Экс-премьер Сапар Исаков причастен к коррупции
Следственные органы смогли установить и доказать аффилированность бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Идрис Кадыркулов, выступая на парламентском заседании, посвященном расследованию фактов коррупции при модернизации столичной...
14 февраля 2019
В Киргизии бывшее руководство «Электрических станций» отправилось в тюрьму
Первомайский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту произошедшей на Бишкекской ТЭЦ крупной аварии, из-за которой столица Киргизии осталась без отопления в январе 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа. Суд признал бывшего...
23 января 2019
Спецслужбы Киргизии: Экс-премьер Исаков нанес государству урон в $111 млн
Главное следственное управление госкомитета нацбезопасности Киргизии установило, что ряд должностных и иных лиц во главе с экс-премьер-министром Сапаром Исаковым заключили заведомо невыгодный контракт с китайской компанией ТВЕА и нанесли государству ущерб в размере более $111,2 млн (свыше 7,7 млрд...
8 января 2019
Спецслужбы Киргизии завершат расследование по аварии на ТЭЦ к концу ноября
Расследование уголовного дела по факту двух крупных аварий на Бишкекской ТЭЦ планируется к концу ноября. Об этом заявил заместитель начальника главного следственного управления госкомитета нацбезопасности Киргизии Сагынбек Самидин уулу, выступая на заседании парламентского комитета по правопорядку...
13 ноября 2018
Имущество семьи экс-премьера Киргизии пока не арестуют
Госкомитет нацбезопасности Киргизии опроверг появившиеся в киргизском сегменте социальных сетей слухи о том, что «спецслужбы хотят незаконно арестовать имущество родственников бывшего премьер-министра Сапара Исакова». Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ, пишет «24.kg». В ведомстве отмечают, что...
5 октября 2018
Бишкекской ТЭЦ 57 лет. Гарантий, что зимой не случится крупная авария, нет
Работы по ремонту оборудования в котельном цехе ТЭЦ столицы Киргизии начались на месяц позже установленного срока. Причиной тому послужила авария, произошедшая на стратегическом объекте в конце января 2018 года. Об этом заявил директор Бишкекской ТЭЦ Андрей Воропаев, выступая на коллегии в...
14 сентября 2018
В Киргизии арестовали имущество экс-премьера и экс-министра энергетики
Госкомитет нацбезопасности Киргизии наложил арест на имущество бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева, его супруги Канышай Смадияровой и сыновей Исламбека, Жанторо и Жоомарта в рамках расследования уголовного дела по обвинению в коррупции, пишет Tazabek. Среди арестованной собственности...
3 августа 2018
Адвокат экс-премьер-министра Исакова обвинил спецслужбы Киргизии в шантаже
Адвокат бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова Нурбек Токтакунов на своей странице в социальных сетях заявил о том, что его подзащитного якобы шантажируют сотрудники государственного комитета национальной безопасности. «13 июля в 11:00 Сапар Исаков был препровожден в кабинет следователя...
17 июля 2018
«Скандал с модернизацией ТЭЦ»: Киргизия попросит Китай помочь с аудитом
Председатель счетной палаты Киргизии Улугбек Марипов намерен попросить генерального аудитора национального офиса аудита Китая Ху Зеджуна оказать помощь в проведении проверки модернизации Бишкекской ТЭЦ. Об этом он заявил сегодня, 4 июля, на пресс-конференции. По словам чиновника, власти Киргизии...
4 июля 2018
«Авария на ТЭЦ»: жители столицы Киргизии получат 1 млн рублей компенсации
Компания «Бишкектеплосети» выплатит жителям столицы Киргизии 1 млн 124 тысячи сомов (1 млн 50 тысяч рублей) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате аварии на Бишкекской ТЭЦ, пишет «Kaktus.media». Энергетики отмечают, что всего к ним поступило 59 обращений, в которых горожане...
21 июня 2018
Бывшего премьер-министра Киргизии Сатыбалдиева поместили в СИЗО
Первомайский районный суд столицы Киргизии накануне, 20 июня, избрал в качестве меры пресечения для бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева заключение под стражу вплоть до окончания следствия по возбужденному против него уголовному делу. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в канцелярии...
21 июня 2018
Мнение: «Арест Сапара Исакова — это политические гонения»
«Лоббировать» компанию, выбранную китайской стороной в рамках международного соглашения, подготовленного правительством и ратифицированного 91 депутатом, — невозможно», — бывший советник Сапара Исакова, экс-завотделом информационного обеспечения аппарата правительства Киргизии Гульнара Торалиева...
6 июня 2018
Подозреваемый в коррупции Авазов ушел с поста мэра Джалал-Абада (Киргизия)
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев принял отставку Салайдина Авазова и подписал распоряжение о его освобождении с поста мэра города Джалал-Абад. Об этом сегодня, 25 мая, сообщила пресс-служба правительства. ИА REGNUM напоминает, что в самый холодный период минувшей зимы на Бишкекской...
25 мая 2018
В Киргизии жалуются на травлю сторонников экс-президента
«В последние месяцы мы наблюдаем искусственное навязывание обществу негативных оценок деятельности лиц, которых связывают с экс-президентом Киргизии и лидером Социал-демократической партии Алмазбеком Атамбаевым, а также избирательный подход силовиков в расследовании некоторых уголовных дел», —...
23 мая 2018
За что Киргизия заплатила $6 млн консультанту по модернизации ТЭЦ Бишкека?
В парламенте Киргизии уже третий день продолжается обсуждение итогов расследования депутатской спецкомиссией причин двух крупных аварий на Бишкекской ТЭЦ и вопроса о рациональности использования китайского кредита, потраченного на ее модернизацию. Депутат Дастан Бекешев отметил, что парламентарии...
17 мая 2018
Парламент Киргизии может лишить экс-президента Атамбаева неприкосновенности
Республиканский парламент большинством голосов поддержал предложение депутата Исхака Масалиева о разработке закона, позволяющего лишать неприкосновенности бывших президентов Киргизии. За эту законотворческую инициативу проголосовали 87 народных избранников, против — лишь 14, пишет Kaktus.media...
17 мая 2018
В Киргизии испугались, что Китай заберет страну за долги
Парламент Киргизии сегодня, 17 мая, продолжает рассматривать вопросы, касающиеся результатов изучения депутатской спецкомиссией причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональности расходования кредита на ее модернизацию. Депутат Айнуру Алтыбаева поинтересовалась у бывшего премьер-министра Жанторо...
17 мая 2018
В парламенте Киргизии спорят о деятельности бывшего президента Атамбаева
«В преддверии визита президента в Китай под какой удар мы ставим президента Сооронбая Жээнбекова? Нужно разбираться объективно, с учетом всех обстоятельств», — заявила вице-спикер Асель Кодуранова, выступая на заседании парламента Киргизии, посвященном итогам расследования депутатской комиссией...
16 мая 2018