Бишкек, 4 июля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Председатель счетной палаты Киргизии Улугбек Марипов намерен попросить генерального аудитора национального офиса аудита Китая Ху Зеджуна оказать помощь в проведении проверки модернизации Бишкекской ТЭЦ. Об этом он заявил сегодня, 4 июля, на пресс-конференции.

A.Savin Бишкекская ТЭЦ

По словам чиновника, власти Киргизии планируют обратиться к аудиторам из КНР с просьбой предоставить киргизской стороне недостающие бумаги по проекту реконструкции одного из главных энергообъектов страны, реализацией которого занималась китайская компания «ТВЕА».

""TBEA» — хорошая компания. Но мы не можем получить документы от этой компании. Поэтому я хочу обратиться к моей коллеге, чтобы она оказала нам содействие», — подытожил Марипов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее правительство Киргизии получило в Экспортно-импортном банке Китая кредит в $386 млн (24,4 млрд рублей про текущему курсу) на модернизации столичной ТЭЦ. С учетом процентов, через 20 лет страна должна будет вернуть $480 млн (30,3 млрд рублей). По требованию кредитора подрядчиком стала китайская корпорация «TBEA».

Отметим, что вопрос об эффективности расходования столь крупной для республики суммы в парламенте был поднят после того, как на старой части теплоцентрали произошли две крупных аварии, из-за которых столица Киргизии в период самых сильных морозов несколько дней оставалась без отопления.

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При этом построенный китайской компанией новый блок Бишкекской ТЭЦ в той ситуации помочь не смог — из-за отсутствия цеха по химической очистке воды он вырабатывал только электроэнергию.