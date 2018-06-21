Бишкек, 21 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Первомайский районный суд столицы Киргизии накануне, 20 июня, избрал в качестве меры пресечения для бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева заключение под стражу вплоть до окончания следствия по возбужденному против него уголовному делу. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в канцелярии судебного органа.

Kremlin.ru Жанторо Сатыбалдиев

Суд постановил, что Сатыбалдиев на период ареста будет помещен в следственный изолятор госкомитета нацбезопасности Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что Жанторо Сатыбалдиева, занимавшего пост премьер-министра Киргизии в период с сентября 2012 года по март 2014 года, подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Коррупция» и «Соучастие в преступлении».

18 июня 2018 года киргизстанские спецслужбы задержали Сатыбалдиева в рамках расследования уголовного дела по факту коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ. Сам бывший высокопоставленный чиновник свою вину отрицает.

Отметим, что ранее, 29 мая 2018 года, по обвинению в коррупции был арестован еще один бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков. В госкомитете нацбезопасности считают, что он мог лоббировать интересы китайской компании ТВЕА, ставшей подрядчиком в проекте по модернизации столичной ТЭЦ.