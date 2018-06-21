Бишкек, 21 июня, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Компания «Бишкектеплосети» выплатит жителям столицы Киргизии 1 млн 124 тысячи сомов (1 млн 50 тысяч рублей) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный им в результате аварии на Бишкекской ТЭЦ, пишет «Kaktus.media».

(сс) A.Savin ТЭЦ-1 в Бишкеке, Киргизия

Энергетики отмечают, что всего к ним поступило 59 обращений, в которых горожане потребовали компенсировать им нанесенный вред на общую сумму в 1 млн 164 тысячи сомов (1 млн 88 тысяч рублей).

«Бишкектеплосети» уже одобрили выплаты по 55 претензиям, а оставшиеся четыре обращения пока еще находятся на рассмотрении спецкомиссии.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2018 года на ТЭЦ столицы Киргизии произошли две крупных аварии. Из-за этого в самые холодные дни минувшей зимы жители Бишкека фактически оставались без центрального отопления.

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Впоследствии спецслужбы и генеральная прокуратура республики возбудили ряд уголовных дел по фактам хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской теплоэлектроцентрали, а также коррупции при реализации проекта по модернизации ТЭЦ.

После чего были арестованы бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, экс-мэры Бишкека Кубанычбек Кулматов и Джалал-Абада Салайдин Авазов, а также семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им предъявлены обвинения в совершении коррупционных преступлений.