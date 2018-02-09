Крушение траулера «Восток» в Японском море
Семьи экипажа пропавшего траулера «Восток» просят о помощи
Родные и близкие рыбаков в пропавшего в Японском море траулера «Восток», флаг России, порт приписки Невельск, написали обращение к президенту России Владимиру Путину. Люди не могут получить ответы на важные вопросы у местных правоохранительных органов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте...
9 февраля 2018
Семьи членов экипажа пропавшего судна «Восток» получат по 1 млн рублей
Денежные выплаты в размере 1 млн рублей получат семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна «Восток», сообщает 5 февраля пресс-служба правительства Сахалинской области. «Необходимо оказать поддержку семьям моряков. Профильным ведомствам надо проконтролировать процесс по выплате...
5 февраля 2018
Семье моряка с пропавшего «Востока» в Ингушетии выплатили 1 млн рублей
Материальную помощь оказали в Ингушетии семье моряка Хамзата Тумгоева. Глава республики Юнус-Бек Евкуров распорядился выплатить родным 1 млн рублей, сообщили 2 февраля в администрации руководителя региона. Власти региона пообещали и в дальнейшем оказывать семье всемерную помощь, заявил руководитель...
2 февраля 2018
Страшная «жатва» северных морей: за что гибнут рыбаки-дальневосточники?
Семьи пропавшего в Японском море краболовного судна «Восток» (флаг России, порт приписки Невельск) получат по 1,5 млн рублей. Об этом официально заявил представитель компании — судовладельца, «ДВ — флот». Никаких следов экипажа судна в ходе спасательной операции не обнаружено. Российский профсоюз...
1 февраля 2018
Компания-владелец судна «Восток» выплатит компенсации семьям моряков
Компания «ДВ-флот», которой принадлежало пропавшее в Японском море судно «Восток», обещала оказать материальную поддержку семьям членов экипажа: им выплатят по 1,5 млн рублей. Об этом 1 февраля заявил гендиректор компании-судовладельца Станислав Мальчевский. По его словам, за каждого члена...
1 февраля 2018
Обледенение: судьба траулера «Восток» грозила пяти судам
Крушение траулера «Восток» в Японском море произошло из-за обледенения. Такова основная версия трагедии, сообщает пресс-служба Росрыболовства. Вероятнее всего, рыболовецкое судно потеряло остойчивость, то есть способность сохранять равновесие, так как находилось в тяжелых погодных условиях. Быстрое...
1 февраля 2018
В Японском море пропало судно «Восток»: три версии крушения
К катастрофе, которую потерпело рыболовецкое судно «Восток», пропавшее в Японском море почти неделю назад, могли привести погодные условия. Это одна из версий, которую рассматривают дознаватели, ведущие расследование уголовного дела о кораблекрушении. Также в сюжете: Спасатели пока не обнаружили...
30 января 2018
Приморские спасатели возобновят поиск «Востока» в Японском море
Поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого траулера «Восток» будут продолжены, 30 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Уточняется, что соответствующее решение принято руководством регионального ведомства. «Планируется вылет двух воздушных судов Бе-200 ЧС Хабаровского и...
30 января 2018
Надежды не осталось: в Японском море прекращены активные поиски «Востока»
Активная фаза поисково-спасательной операции, которая велась в акватории Японского моря после поступившего сигнала о бедствии с судна «Восток», прекращена. По информации морского спасательно-координационного центра «Владивосток», спасатели уже не надеются обнаружить членов экипажа живыми. Также в...
29 января 2018
На месте поисков «Востока» в Японском море обнаружили аварийный буй
В акватории Японского моря уже пятые сутки продолжаются поиски промыслового судна «Восток». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС Приморского края 29 января, обследовано уже порядка 30 тыс. км. В операции участвует авиация МЧС России — самолёты Бе-200 ЧС Хабаровского и Красноярского...
29 января 2018
Опубликован список членов экипажа пропавшего в Японском море судна «Восток»
На борту рыболовецкого судна «Восток», поиски которого ведутся в настоящее время в Японском море, находились, по уточнённым данным, 20 человек. Ранее ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС сообщало о 21 члене экипажа. Читайте также: Установлены имена членов экипажа пропавшего судна «Восток» Список...
26 января 2018
Поиск пропавшего судна «Восток»: организован космический мониторинг
В районе поисков пропавшего в Японском море российского рыболовного судна «Восток», на борту которого находятся 20 человек, организован космический мониторинг, сообщает пресс-служба Росрыболовства. «Организована работа оперативных штабов во взаимодействии с Морским спасательным координационным...
26 января 2018
«Восток» ищет вся страна — на помощь летит Бе-200 из Красноярска
В акватории Японского моря продолжаются поиски пропавшего рыболовецкого судна «Восток». На помощь спасателям вылетел еще один самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Об этом сообщает 26 января пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Поиски не останавливались...
26 января 2018
«Где ты, «Восток»? – В Японском море продолжаются поиски пропавших моряков
В Японском море продолжаются поиски экипажа пропавшего рыболовного судна «Восток» Сахалинской компании «ДВ-Флот». На борту, согласно данным МЧС, 21 моряк, большая часть — жители Сахалинской области. Порт приписки судна — Невельск. Пока поиски людей результата не дали. Происшествие шокировало...
26 января 2018
Поиск экипажа «Восток»: к операции подключен самолет Бе-200 из Красноярска
Экипаж самолета Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС РФ подключен к поисково-спасательным работам в Японском море, 26 января сообщили в пресс-службе МЧС РФ. В службе спасения сообщили, что работы по поиску рыболовецкого судна «Восток», пропавшего в ночь на 25 января...
26 января 2018
Спасатели пока не обнаружили экипаж «Востока» — продолжается поиск
Экипаж рыболовецкого судна «Восток», пропавшего в Японском море, в настоящее время пока не обнаружен. Об этом сообщает пресс-службаГУ МЧС по Приморскому краю. По данным спасателей, на 20:00 по хабаровскому времени (13:00 мск) экстренными службами были осмотрены 4100 кв. км акватории Японского моря...
25 января 2018
Численность экипажа пропавшего судна «Восток» составляла 20 человек
Численность экипажа, находившегося на борту пропавшего рыболовецкого судна «Восток» в Японском море, составляла 20 человек. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. «По предварительным данным, рыболовное судно «Восток» (…) совершало переход из порта Донгхе (Республика Корея) в...
25 января 2018
Причиной крушения траулера «Восток» могли стать волны и ветер
Сахалинский рыболовецкий траулер «Восток» мог потерпеть крушение в Японском море из-за сильного шторма, сообщает 24 января «Интерфакс» со ссылкой на источник в международных службах поиска и спасения. Предположительно, судно накрыло волной, а затем его опрокинул сильный ветер. В момент крушения в...
25 января 2018
Самолет МЧС РФ вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна
На поиски пропавшего в Японском море судна вылетел самолет Бе-200. Об этом сообщает в четверг, 25 января, Главное управление МЧС России по Приморскому краю. «Самолет Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ вылетел из Хабаровска в район проведения поисковых работ в Приморский...
25 января 2018
В районе поисков судна в Приморье найдены два спасательных жилета
На месте, где ведутся поиски подавшего сигнал бедствия рыболовецкого судна «Восток» в Японском море обнаружены спасательные жилеты и радиобуй, 25 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Сообщается, что предметы обнаружены утром 25 января с борта делавшего облёт вертолёта. «В...
25 января 2018