Южно-Сахалинск, 1 февраля, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Семьи пропавшего в Японском море краболовного судна «Восток» (флаг России, порт приписки Невельск) получат по 1,5 млн рублей. Об этом официально заявил представитель компании — судовладельца, «ДВ — флот». Никаких следов экипажа судна в ходе спасательной операции не обнаружено. Российский профсоюз моряков в ДФО ведет печальную статистику происшествий с промысловыми судами. Теперь она пополнилась новыми именами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Возле памятника погибшим рыбакам в Невельске

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Представитель компании — судовладельца заверил, что, помимо 1,5 млн рублей, семьи моряков получат еще и выплаты от страховой компании.

«Это приемлемые цифры. Мы, обычно заключая с судовладельцами коллективные договоры, просим страховать моряков на 40 тыс. долларов. Такова принятая минимальная сумма в международном морском бизнесе. «Восток» ходил под флагом России, компания находится также в России, в Невельске. Следовательно, по российскому законодательству, Фонд социального страхования выплачивает в таких случаях 1 млн рублей. Сложив сумму, которую намерен выплатить судовладелец и сумму, которую выплатит ФСС, как раз и получим сумму, примерно равную той, что принята у международного морского сообщества», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Напомним, комментируя ситуацию с исчезновением «Востока», губернатор Сахалина Олег Кожемяко также сообщил, что семьям будет оказана помощь.

Активная фаза поисков «Востока» и 20 членов его экипажа прекращена. Люди считаются пока пропавшими без вести.

По факту исчезновения «Востока» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков ведет печальную статистику гибели промысловых и торговых судов на Дальнем Востоке.

Согласно данным, предоставленным ДВРО РПСМ редакции ИА REGNUM, с 2008 по 2018 годы в результате кораблекрушений затонули 14 промысловых судов. Погибли, вместе с экипажем «Востока», 181 рыбак — дальневосточник. Спастись удалось только 137.

«Невозможно без слез об этом говорить. Я сам в прошлом моряк. Жалко ребят, безумно жалко! Работают они не за миллионы, никто из них не разбогател, на Канарах не отдыхал, пахали, чтобы прокормить семьи. Такое количество жертв — это очень, очень много за десятилетие! Не на войне же гибнут, в мирное время! Наши самые искренние слова сочувствия семьям, родным, близким», — сказал Николай Суханов.

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В самом начале поисков пропавшего траулера руководитель Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Максим Козлов подчеркнул:

«Мы видим, что когда рыбаки даже соблюдают все правила безопасности, риски все равно очень высоки. Рыбак — опасная и заслуженная профессия».

Однако многие эксперты сегодня полагают, что утверждение о «неотвратимости опасности» было бы уместно разве что в эпоху парусного флота. Но не в XXIвеке, когда на вооружении у судовладельцев имеются самые современные системы, оборудование, техника.

Когда-то промысел краба начинался не раньше марта — апреля. Но вот уже который год лов краба открывается в самом начале года. Как говорят сами рыбаки, зимой много условий повышает уязвимость именно краболовных судов. Например, если вся палуба завалена ловушками, то при постоянном заливании борта водой и обледенении эта груда превращается в ледяную гору, которая может уложить судно на бок. Плюс — постоянная нехватка топлива. Если танки пустые, судно носит по морю как поплавок, оно черпает тонны забортной воды. Если на судне на палубу не проведена горячая вода для борьбы с обледенением, экипажу приходится вручную обкалывать лёд топорами и ломами. Бывает, что околочный инструмент — эти самые топоры и ломы — не выдерживает и разлетается вдребезги. Если всё это умножить на низкую квалификацию некоторых капитанов и жадность отдельных судовладельцев, которые выжимают из старых посудин последние соки, то последствия печальны, — сообщила газетаРыбак Камчатского края

Рыболовный морозильный сейнер «Восток» был построен в 1985 году в Южной Корее. На момент катастрофы ему было 33 года. По судовым меркам это — «глубокий старик». Длина судна 50 метров, ширина 8,7 метра, высота борта 3,75 метра, осадка — 3,4 метра.

«Шансов выжить у экипажа «Востока» практически не было. Из-за чего гибнут мужики? Из-за денег. Из-за алчности и халатности крабовладельцев. Из-за беспечности. На Дальнем Востоке с горечью шутят: «Сначала мы едим краба, потом краб есть нас», — сказал руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев ИА Восток России.

Больше всех трагических событий, связанных с гибелью промысловых судов, пережил за последнее десятилетие именно Сахалин.

В 2011 году в Татарском проливе на севере Японского моря пропала шхуна «Партнёр». На борту находились 14 российских моряков. Судно ходило под флагом Камбоджи.

«Шхуну искали две недели, нашли, в разное время, пятерых погибших моряков. Семеро были жителями Сахалина, шестеро из Советской Гавани Хабаровского края, один моряк из Приморского края. Помню, тогда жители сахалинского города Невельск обратились в полицию — они говорили, что их мужья и сыновья ушли в море на «Партнере». Была запрошена судовая роль. Но имена родственников невельчан не совпадали с теми, которые значились в судовой роли шхуны. Совпадали только фамилии. Массовая проверка круинговых компаний (морских кадровых агентств, прим. ИА REGNUM ) так и не смогла установить — через какое агентство рыбаки устроились на шхуну «Партнер», — поделился воспоминаниями глава ДВРО РПСМ Николай Суханов.

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11 февраля 2011 года в ледяных водах Охотского моря погиб траулер «Аметист». Владелец — КамчатНИРО. Причина гибели судна — обледенение и потеря отстойчивости. Вместе с судном погибли 23 рыбака.

26 января 2013 года в Японском море затонуло приморское промысловое судно «Шанс-101». Из 30 членов экипажа спасти удалось только 15, капитан скончался на судне — спасателе. Причиной гибели назвали сильный удар волны о борт судна во время маневра.

В феврале 2016 года в районе Северных Курил погибла шхуна «Адекс» — спасатели получили сигнал радиобуя. Ни 16 рыбаков — членов экипажа, ни обломков суда так и не нашли. Только в сентябре в море было обнаружено тело одного из членов экипажа.

Страшный список можно продолжать.

Помимо смертельной опасности во время работы в суровых условиях северных морей, дальневосточных моряков подстерегают и другие беды — недобросовестные судовладельцы, которыми особенно «богат» Сахалин, невыплата заработной платы, отсутствие страховок, что, в случае гибели моряка обречет его семью на голодную смерть. А еще — мошенничество с контрактами, по которым невозможно получить заработанное даже по суду.

Будет ли этому когда-то положен конец? Очень хочется в это верить. Но пока количество добросовестных промысловых компаний, которые приобретают и строят новый безопасный флот, соблюдают правила безопасности мореплавания и права моряков на Дальнем Востоке можно пересчитать по пальцам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 24 на 25 января 2018 в Японском море пропало промысловое судно «Восток» с 14 российскими моряками на борту. До настоящего времени поиски судна и людей результатов не дали. Самой вероятной причиной гибели траулера специалисты считают обледенение.

Самой страшной морской катастрофой последних лет стало крушение сахалинского траулера «Дальний Восток» в 2015 году. В результате трагедии погибли 69 рыбаков, 22 получили травмы и увечья различной степени тяжести. Виновные в катастрофе получили реальные сроки заключения.