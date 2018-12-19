ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар»
В Москве признан виновным водитель автобуса, съехавшего в переход
Водитель автобуса, съехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Такое решение вынес Дорогомиловский районный суд, передает 19 декабря телеканал Москва 24. Суд установил, что нарушение Виктором...
19 декабря 2018
Суд по ДТП у метро: почему прокурор просил не заключать водителя под стражу
Прокурор Павел Филипчук на суде по делу о ДТП возле метро «Славянский бульвар» (Москва) назвал чрезмерной мерой пресечения заключение водителя автобуса Виктора Тихонова под стражу, сообщает РАПСИ. «Тихонову инкриминируется совершение преступления средней тяжести, только производство комплексной...
13 января 2018
Водитель въехавшего в переход в Москве автобуса помещён под домашний арест
Басманный суд Москвы на заседании 12 января избрал для водителя автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 февраля. В ходе заседания, обвиняемый заявил, что не считает себя виновным в гибели людей. Мужчина также...
12 января 2018
СК предъявил обвинение водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве
Следственный комитет предъявил обвинение водителю автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом 12 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства. Как отмечается, следствием по результатам экспертиз были получены достаточные данные...
12 января 2018
Семьям погибших у метро «Славянский бульвар» выплатят по миллиону рублей
Власти Москвы выплатят семьям погибших в результате ДТП с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» по одному миллиону рублей в качестве единовременной материальной помощи. Соответствующее распоряжение 26 декабря подписал мэр столицы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM...
26 декабря 2017
Аварией у метро «Славянский бульвар» займется главное управление СКР
Расследование резонансного ДТП с участием автобуса у станции метро «Славянский бульвар» передано в Главное следственное управление СК России. Об этом 26 декабря сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Передать дело центральному аппарату поручил глава ведомства Александр Бастрыкин...
26 декабря 2017
Пострадавшие в ДТП у «Славянского бульвара» получат компенсации
Распоряжение выплатить денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом, въехавшим в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», распорядился выплатить 26 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто был...
26 декабря 2017
Погибшие в ДТП с автобусом у «Славянского бульвара» опознаны
Все погибшие в ДТП с автобусом, въехавшим в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» опознаны, сообщает 26 декабря портал мэра Москвы. «Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного Департамента здравоохранения», — говорится в сообщении...
26 декабря 2017
Программа «Путешествия в рождество» отменена из-за аварии на западе Москвы
Ряд мероприятий, запланированных на 26 декабря в рамках московского праздничного фестиваля «Путешествие в рождество», отменен в связи с аварией, случившейся накануне у метро «Славянский бульвар». Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны»...
26 декабря 2017
ДТП с автобусом в Москве: слова водителя об отказе тормозов проверят
Следователи, ведущие дело о вчерашнем ДТП в Москве со въехавшим в подземный переход автобусом, начали проверку слов водителя о неисправности тормозной системы транспортного средства, сообщает 26 декабря пресс-служба Следственного управления СК РФ по столице. В ходе проверки установлено, что...
26 декабря 2017
Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован
Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, госпитализирован, заявила представитель регионального главка СКР Юлия Иванова. По ее словам, 58-летний водитель находится в медицинском учреждении. Состояние мужчины и иные подробности пока не уточняются. Напомним, серьезное ДТП...
26 декабря 2017
В Москве больше 100 человек позвонили в МЧС после ДТП с автобусом
На «горячую линию» Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России, открытую после падения автобуса в подземный переход в Москве, поступило больше сотни звонков. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЭПП. По данным на 26 декабря, зафиксировано 113 телефонных обращений граждан. В большинстве...
26 декабря 2017
В Москве провели внеплановую проверку всех автопарков
В Москве была организована внеплановая проверка всех автопарков города, обслуживающих автобусные маршруты. О ходе проверки 26 декабря информирует пресс-служба департамента транспорта. Внеочередную проверку провели в связи с аварией, произошедшей 25 декабря у станции метро «Славянский бульвар»...
26 декабря 2017
Переход у метро «Славянский бульвар» восстановлен после ДТП
В Москве завершено восстановление подземного перехода к станции метро «Славянский бульвар», куда ранее съехал пассажирский автобус. Об этом 26 декабря сообщает радиостанция «Говорит Москва». Отмечается, что рабочие полностью восстановили разрушенные конструкции. Переход функционирует в обычном...
26 декабря 2017
Переход к метро «Славянский бульвар» восстанавливают после ДТП
С вечера 25 декабря к подземному переходу метро «Славянский бульвар», где произошло крупное ДТП с автобусом, унесшее жизни пятерых человек, неравнодушные москвичи несли цветы и свечи, в настоящее время рабочие завершают восстановление повреждений, нанесенных падением автобуса по лестнице сооружения...
26 декабря 2017
ГАЗ провёл анализ ДТП в Москве: водитель автобуса мог не применить тормоза
Водитель автобуса ЛиАЗ, въехавшего в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве мог не задействовать тормоза. К такому выводу пришли специалисты «Группы ГАЗ» по итогам предварительного анализа деталей ДТП, передаёт ТАСС. Как указывается в сообщении компании-производителя, в...
25 декабря 2017
Автобус въехал в подземный переход: в Москве новая трагедия
Трагедию у метро «Славянский бульвар» в Москве, где 25 декабря пассажирский автобус выехал на тротуар, сбив пешеходов, а затем влетел в переход, многие посчитали итогом недосмотра властей. Несмотря на то, что в Московской области оперативно заявили, что автобус проходил должный техосмотр и был...
25 декабря 2017
Мог ли губернатор Подмосковья предотвратить трагедию в Москве?
«Мострансавто» самый крупный пассажирский перевозчик, однако не самый качественный, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Мособлдумы Игорь Чистюхин. По его словам, несмотря на дотации из бюджета области, у государственного унитарного предприятия «Мострансавто» тарифы зачастую...
25 декабря 2017
Между кошмаром и регламентом: «Мострансавто» не избежать проверок после ДТП
«Мострансавто» необходимо проверить на предмет того, каким образом водители проходят предрейсовый медицинский осмотр и технический осмотр транспортного средства, заявил 25 декабря корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР)...
25 декабря 2017
Производитель автобуса, въехавшего в переход, примет участие в его проверке
«Группа ГАЗ», в которую входит Ликинский автобусный завод, предложила участие своих специалистов в работе комиссии по расследованию причин трагедии у метро «Славянский бульвар» в Москве, сообщает 25 декабря пресс-служба компании. По данным пресс-службы, представители Ликинского автобусного завода...
25 декабря 2017