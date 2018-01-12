Москва, 13 января, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Прокурор Павел Филипчук на суде по делу о ДТП возле метро «Славянский бульвар» (Москва) назвал чрезмерной мерой пресечения заключение водителя автобуса Виктора Тихонова под стражу, сообщает РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус, въехавший в пешеходный переход на Славянском бульваре

«Тихонову инкриминируется совершение преступления средней тяжести, только производство комплексной судебной автотехнической экспертизы, может дать ответ на вопрос о виновности водителя», — заявил Филипчук.

Напомним, днем 25 декабря 2017 года в Москве автобус въехал в подземный переход у станции «Славянский бульвар»: четыре человека погибли, шесть получили травмы.

Водителю Виктору Тихонову предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ и ч. 5 ст. 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Следствие просило арестовать обвиняемого сроком на 1 месяц и 14 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 января 2018 года Басманный районный суд Москвы поместил водителя под домашний арест. Ходатайство следствия суд не удовлетворил.

Водитель, когда ему было предоставлено слово, сказал, что авария произошла по техническим причинам. Следствие с этим не согласно, утверждая, что по результатам экспертиз, автобус был исправен.