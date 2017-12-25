Москва, 25 декабря, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Водитель автобуса ЛиАЗ, въехавшего в пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар» в Москве мог не задействовать тормоза. К такому выводу пришли специалисты «Группы ГАЗ» по итогам предварительного анализа деталей ДТП, передаёт ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Демонтаж автобуса

Как указывается в сообщении компании-производителя, в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус двигался со значительным отклонением от маршрута.

«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — подчеркнули в «Группе ГАЗ».

Как передавало ИА REGNUM, днём 25 декабря на Кутузовском проспекте в Москве автобус съехал в подземный пешеходный переход станции метро «Славянский бульвар». По уточнённой информации, в результате ДТП погибли пять человек, ещё девять человек пострадали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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