Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане
МОК вручит президенту Южной Кореи золотой олимпийский орден
Международный олимпийский комитет (МОК) вручит высшую награду организации президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Об этом сообщает Yonhap. Мун Чжэ Ин получит золотой олимпийский орден. Награждение пройдёт в Сеуле при участии президента МОК Томаса Баха. Отмечается, что глава южнокорейский лидер...
30 августа 2018
Крушельницкий может согласиться на двухлетнюю дисквалификацию за допинг
Российский керлингист Александр Крушельницкий может согласиться на двухлетнюю дисквалификацию из-за допингового скандала во время зимней Олимпиады 2018 года, прошедшей в Пхёнчхане. Об этом рассказал президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев, 24 июля сообщает «Р-спорт». В данный...
24 июля 2018
Глава МОК: История с Играми в Пхёнчхане – в учебниках истории
Отношение к России изменилось и история с недопуском ряда российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане уже не так актуальна, 20 июля сообщил журналистам Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета (МОК). «Все знают, что случилось, теперь история с Играми в Пхёнчхане в учебниках...
20 июля 2018
Томас Бах получил награду за помощь в примирении Сеула и Пхеньяна
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах имеет непосредственное отношение к началу мирного диалога между КНДР и Южной Кореей, заявил бывший генсек Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун на церемонии вручения главе МОК награды «Борьба за мир через спорт». Об этом...
8 июня 2018
МОК направил в пострадавший от наводнения Пхенчхан $150 тыс
Международный олимпийский комитет (МОК) пожертвовал $150 тысяч пострадавшим от наводнения в южнокорейском городе Пхенчхан, сообщила 5 июня пресс-служба комитета. Спустя три месяца после окончания Зимних олимпийских игр — 2018 на принявший их Пхенчхан обрушилась природная стихия. Шторм и наводнение...
5 июня 2018
Прокуратура РФ не нашла вины Крушельницкого в применении допинга
Невиновность члена сборной России по кёрлингу Александра Крушельницкого в нарушении антидопинговых правил доказана прокуратурой России. Об этом сообщил 11 мая президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. Глава ФКР подчеркнул: в ходе проверки было установлено, что добровольно...
11 мая 2018
Samsung прокомментировал подкуп чиновников МОК
Транснациональная компания Samsung, которая выступила одним из официальных спонсоров МОК, опровергла обвинения в подкупе членов Международного олимпийского комитета перед выборами города-организатора Олимпийских Игр-2018. Об этом сообщает информационное агентство Рёнхап. «Компания на законных...
10 апреля 2018
National Interest: Почему Северная Корея одерживает верх?
В конце 2017 года после большого числа ракетно-ядерных испытаний Северной Кореи ситуация на Корейском полуострове оказалась столь напряженной, какой она не была с момента окончания Корейской войны. Воинственные шаги КНДР сопровождались угрожающей риторикой со стороны ее лидера Ким Чен Ына. На этом...
5 апреля 2018
79% граждан считают выступление сборной РФ на ОИ-2018 успешным
40% жителей России следили за ходом зимних Олимпийских игр в Южной Корее внимательно, 40% — от случая к случаю. 20% не отслеживали соревнования в Пхёнчхане. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Самый высокий интерес вызвали хоккейные матчи (их смотрели 53%...
29 марта 2018
Туристы из России не оценили привлекательности Пхёнчхана
Проведение зимних Олимпийских игр 2018 в Пхёнчхане показало слабый интерес жителей России к туризму в Южную Корею, об этом свидетельствуют данные статистики Национальной организации туризма Кореи (НОТК) за февраль 2018 года. Если летом 2016 года, во время проведения Олимпиады в Рио-де-Жанейро...
27 марта 2018
Бронзовый призер Олимпиады получила квартиру от главы Мордовии
Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу в бронзовым призером XXIII зимних Олимпийских игр лыжницей Анастасией Седовой. Глава республики поздравил спортсменку с высокой наградой, пожелал успешного продолжения спортивной карьеры и новых достижений, в том числе олимпийских, сообщили ИА REGNUM в...
21 марта 2018
Нейтральные параолимпийцы из России заняли второе место в Пхёнчхане
Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли второе место на Параолимпиаде в Пхёнчхане. Они завоевали 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых. На первом месте оказались параолимпийцы из США, которые завоевали 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третье...
18 марта 2018
Михалина Лысова завоевала золото в биатлоне на Параолимпиаде в Пхёнчхане
На Параолимпиаде в Пхёнчхане Михалина Лысова выиграла золотую медаль в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменок с нарушениями зрения. Лысова преодолела дистанцию за 37 минут 42,6 секунды, не допустив ни одного промаха на дистанции. Серебро выиграла украинка Оксана Шишкова, показавшая результат...
16 марта 2018
Анна Миленина выиграла золото в биатлонной гонке на Параолимпиаде
На Параолимпиаде в Пхёнчхане Анна Миленина выиграла золотую медаль в биатлонной гонке на 12,5 км среди стоячих спортсменок. Миленина преодолела дистанцию за 38 минут 56,8 секунды, допустив два промаха на дистанции. Серебро выиграла Екатерина Румянцева, показавшая результат 39 минут и 0,06 секунды и...
16 марта 2018
Глава МПК отверг возможность проведения Параолимпиады до Олимпийских игр
Международный параолимпийский комитет (МПК) не собирается проводить Параолимпиаду перед Олимпийскими играми. Об этом заявил глава МПК Эндрю Парсонс, 15 марта передают «Известия». "Существующая модель проведения Игр является для нас оптимальной. Мы никогда не обсуждали проведение Параолимпиады до...
15 марта 2018
Двух участников ОИ-2018 пожизненно дисквалифицировали за домогательства
Южнокорейские фристайлисты Чхве Джэу и Ким Джихен пожизненно дисквалифицированы от участия в Олимпийских играх после обвинений в сексуальных домогательствах со стороны партнерш по национальной команде, сообщает Reuters. По данным издания, спортсмены были дисквалифицированы 12 марта. По словам...
15 марта 2018
Фонд Игоря Чайки подарит квартиры ярославским призерам Олимпиады
Члены олимпийской команды от Ярославской области и их тренеры получат региональные награды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Бронзовый призер Олимпиады-2018 фристайлист Илья Буров и его тренер Александр Понгильский удостоены медалей «За труды во благо...
14 марта 2018
Миленина выиграла золото в лыжной гонке на Параолимпиаде в Пхёнчхане
На Параолимпиаде в Пхёнчхане Анна Миленина выиграла золотую медаль в лыжной спринтерской гонке среди стоячих спортсменок. Миленина преодолела дистанцию в финальном забеге за 5 минуты 11,1 секунды. Серебро выиграла норвежка Вильда Нильсен, оставшая на 3,1 секунды. Бронзовую медаль завоевала канадка...
14 марта 2018
Зайнуллина завоевала бронзу в лыжной гонке на Параолимпиаде в Пхёнчхане
На Параолимпиаде в Пхёнчхане Марта Зайнуллина выиграла бронзовую медаль в лыжной спринтерской гонке среди сидячих спортсменок. Победительницей стала американка Оксана Мастерс, преодолевшая дистанцию в финальном забеге за 4 минуты 6,7 секунды. Зайнуллина отстала от неё на 3,7 секунды. Серебряную...
14 марта 2018
Михалина Лысова добавила серебро к золоту и бронзе на Параолимпиаде
На Параолимпиаде в Пхёнчхане Михалина Лысова стала серебряной призёркой в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменок с нарушением зрения. Лысова допустила один промах на огневых рубежах и пришла к финишу с результатом 40.12,4. Победительницей стала Оксана Шишкова из Украины, которая не допустила...
13 марта 2018