Саранск, 21 марта, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу в бронзовым призером XXIII зимних Олимпийских игр лыжницей Анастасией Седовой. Глава республики поздравил спортсменку с высокой наградой, пожелал успешного продолжения спортивной карьеры и новых достижений, в том числе олимпийских, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

E-mordovia.ru Владимир Волков и Анастасия Седова

«Это первая олимпийская медаль в лыжных гонках в истории республики, и она очень важна для развития этого вида спорта. Теперь мы ожидаем, что в лыжные секции придут еще больше ребят, и в будущем у нас могут появиться новые олимпийские чемпионы», — выразил надежду Волков.

Он отметил, что финансирование физкультуры и спорта в республике не снижается. В Мордовии 38,5% населения регулярно занимаются спортом.

Седова завоевала бронзовую медаль в эстафете. Она награждена орденом Славы III степени. Кроме того, по распоряжению главы региона спортсменке выделены денежные средства на приобретение двухкомнатной квартиры в Саранске.

Спортсменка и ее родители поблагодарили главу Мордовии за поддержку и передали сертификат на приобретение комплекта лыж для республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда».

ИА REGNUM напоминает, зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 25 февраля 2018 года. Спортсмены, выступавшие в статусе «Олимпийские атлеты из России», заняли 13-е место в командном зачете, завоевав 17 медалей (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых).