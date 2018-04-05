В конце 2017 года после большого числа ракетно-ядерных испытаний Северной Кореи ситуация на Корейском полуострове оказалась столь напряженной, какой она не была с момента окончания Корейской войны. Воинственные шаги КНДР сопровождались угрожающей риторикой со стороны ее лидера Ким Чен Ына. На этом фоне в Вашингтоне, по некоторой информации, уже открыто говорили о готовности начать военные действия против Северной Кореи, если та не прекратит свое агрессивное поведение. И когда казалось, что конфликт вот-вот выйдет из-под контроля, Ким Чен Ыну удалось вывести ситуацию из тупика, не сделав ни одной уступки, пишут Патрик К. Мейер и Со Йун Ко в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Читайте также: National Interest: КНДР может превратиться в еще один Пакистан?

Добиться этого северокорейскому лидеру удалось с помощью простого заявления — о том, что КНДР отправит свою делегацию на Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане. Так, не сделав никаких значительных обещаний или шагов, он смог получить неплохие политические дивиденды: риторика Сеула сменилась с полностью конфронтационной на примирительную, открытую по отношению к Пхеньяну.

До сделанного Пхеньяном заявления США и Южная Корея были готовы ответить на беспрецедентную военную активность КНДР с помощью собственных учений и ужесточения санкций, которые вводились против северокорейских нефти, текстиля и рабочих. Тем не менее после того как было сделано объявление об участии КНДР в Играх в Пхенчхане, до этого конфронтационная риторика южнокорейских СМИ сменилась на дружественную, а Сеул пошел на перенос совместных с США учений и организовал теплую встречу северокорейской делегации, покрыв все расходы на их участие.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Читайте также: В Южной Корее подсчитали расходы на визит делегации КНДР на Олимпиаду

Такое теплое отношение к северокорейской делегации вызвало недовольство со стороны США, чей вице-президент Майкл Пенс заявил, что участие Северной Кореи в Играх является «всего лишь прикрытием для репрессивного режима» и «прекрасной возможностью для пиара». Авторы отмечают, что такие оценки администрации США подтверждались доказательствами.

Однако южнокорейские власти посчитали необходимым закрыть глаза на подобные свидетельства и без вопросов принять своего северного «врага». Они организовали теплый прием высокопоставленной олимпийской делегации КНДР и команде поддержки. На церемонии открытия Игр сборные обеих стран шли единой группой. Южнокорейские СМИ изображали Северную Корею почти исключительно в позитивном свете, напоминая своей аудитории, что обе страны должны работать вместе для скорейшего объединения. Что важнее, восемь из десяти граждан Республики Корея положительно относились к участию своих северных соседей в Играх.

По всей видимости, северокорейские болельщики и дружеский облик сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон очаровали бо́льшую часть населения Южной Кореи и заставили их забыть о том, КНДР представляет для них экзистенциальную угрозу. Свое решение принять северокорейскую делегацию Сеул объяснил необходимостью добиваться мира. При этом президент страны Мун Чжэ Ин встретился с сестрой Ким Чен Ына четыре раза и предложил Пхеньяну провести встречу на самом высоком уровне. Вызывает беспокойство то, что с американскими и японскими союзниками Южной Кореи он встретился лишь один раз.

English1.president.go.kr Встреча Ким Ё Чжон с Мун Чжэ Ином

Крайне тревожно наблюдать, как просто северокорейский лидер смог заставить южнокорейские правительство и народ забыть, что Пхеньян представляет угрозу для их страны. В действительности же Северная Корея не сделала никаких уступок в знак доброй воли к ее южным собратьям. Напротив, она объявила, что «ожидать от КНДР отказа от ядерной программы глупее, чем ждать, пока высохнет море». Таким образом, решение Ким Чен Ына принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане можно считать успешной манипуляцией официальными лицами и общественным мнением, принесшей Пхеньяну значительные военные, политические и экономические приобретения.