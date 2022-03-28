Дело Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центра»
Суд снял судимость с Кирилла Серебренникова
Судимость снята с осуждённого в 2020 году за мошенничество в особо крупном размере режиссера Кирилла Серебренникова. Решение принял 28 марта Хамовнический суд Москвы по ходатайству защиты. Отменено судом до истечения испытательного срока и условное осуждение Серебренникова. Это сделано в связи с...
28 марта 2022
Серебренников решил не обжаловать свой приговор по делу «Седьмой студии»
Режиссер Кирилл Серебренников решил не обжаловать свой приговор по делу «Седьмой студии». Об этом сообщил сегодня, 6 июля, его адвокат. По словам адвоката, Серебренников после судебного разбирательства «очень устал». Решение суда первой инстанции он считает неправосудным и из-за признания его...
6 июля 2020
Адвокаты по делу «Седьмой студии» подали апелляцию
Как и ожидалось, адвокаты по делу «Седьмой студии», в рамках которого режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в хищении 129 млн рублей, обжаловали приговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина. Апелляционная жалоба поступила от адвокатов Алексея...
6 июля 2020
Почему Серебренников не сидит в тюрьме?
Условный приговор режиссеру Серебренникову так же понятен, как и гнусен. О том, почему укравший миллионы в современной России совсем не обязательно должен сидеть в тюрьме, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей. Откаты и распилы, как привычно уже называют кражу бюджетных средств, требуют не...
2 июля 2020
Суд отпустил бухгалтера «Седьмой студии» на свободу
Мещанский суд Москвы приговорил бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищениях в «Седьмой студии», но, зачтя время пребывания в СИЗО и под домашним арестом, отпустил ее на свободу. Об этом 30 июня сообщает ТАСС. Ранее Масляева призналась в содеянном...
30 июня 2020
Суд признал бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищении
Мещанский суд Москвы признал бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву виновной в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссера Кирилла Серебренников, сообщает 30 июня ТАСС. Ранее Масляева призналась в содеянном и заключила сделку со следствием. Обвинение просило приговорить ее к двум годам...
30 июня 2020
Прокурор попросил освободить бывшего бухгалтера «Седьмой студии»
Прокуратура попросила для экс-бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой наказание в виде срока, который женщина уже отбыла на стадии следствия. Об этом сообщает 29 июня телеканал RT. Масляева была главным бухгалтером «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова. Её дело было выделено в...
29 июня 2020
Серебренников неприкасаемый: для блатных – условное, для остальных — закон
За кражу 129 миллионов рублей Серебренникову дали условный срок. Обвинение просило 6 лет колонии, сообщникам — от 4-х до 5-ти. Дали 3 года условно. Сообщникам тоже 3 и 2 — условно. Решили, что они ещё могут исправиться — ведь своровали не так уж и много — всего 129 миллионов, это не тюбик пасты...
27 июня 2020
Софья Апфельбаум освобождена от наказания по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы признал бывшую сотрудницу Министерства культуры России виновной в халатности в рамках уголовного дела режиссера Кирилла Серебренникова, приговорил ее к штрафу и постановил освободить от наказания за истечением срока давности. Решение было принято сегодня, 26 июня. Суд посчитал...
26 июня 2020
Защита Серебренникова намерена обжаловать приговор
Защита режиссера Кирилла Серебренникова и его сообщников намерена обжаловать приговор, вынесенный Мещанским судом Москвы. Об этом адвокаты Серебренникова заявили сегодня, 26 июня, журналистам, сразу после завершения суда. Напомним, что суд признал виновными Серебренникова и его подельников Юрия...
26 июня 2020
Суд постановил взыскать по делу Серебренникова 129 млн рублей
Мещанский суд Москвы постановил взыскать с режиссера Кирилла Серебренников и администрации «Седьмой студии» 128,9 млн руб. ущерба от мошенничества в рамках реализации проекта «Платформа», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Помимо Серебренникова по делу проходят также бывший директор театра...
26 июня 2020
Серебренников получил условный срок
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за мошенничество во время реализации театрального проекта «Платформа», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Помимо Серебренникова условные сроки получили и два других фигуранта дела: бывший директор театра...
26 июня 2020
Суд дал Серебренникову, похитившему 129 млн рублей, условный срок
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и его сообщников Юрия Итина и Алексея Малобродского, признанных виновными в хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа», к условным срокам. Решение принято сегодня, 26 июня. В ходе судебного заседания было...
26 июня 2020
Около тысячи человек пришли поддержать Серебренникова в суде
В Москве около одной тысячи человек собрались у здания Мещанского суда, чтобы поддержать режиссера Кирилла Серебренникова во время вынесения приговора по делу «Седьмой судии», сообщает 26 июня корреспондент ИА REGNUM, находящийся у здания суда. «Оцепление стоит у самого здания суда, также оцепление...
26 июня 2020
Песков: дело Серебренникова — повод для проверки расходования госсредств
В Кремле воздержатся от оценки приговора, вынесенного режиссёру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Об этом заявил 26 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что в администрации президента не вправе оценивать дела ни на стадии...
26 июня 2020
Софья Апфельбаум не знала о мошенничестве Серебренникова
Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум ничего не знала о хищениях во время реализации театрального проекта «Платформа», заявила во время вынесения приговора в Мещанском суде Москвы судья Олеся Менделеева. «Апфельбаум, будучи неосведомлённой о действиях преступной...
26 июня 2020
Суд признал Серебренникова руководителем преступной группы
Режиссер Кирилл Серебренников осуществлял общее руководство группой, которая расхитила выделенные государством деньги. Об этом заявила 26 июня судья Олеся Менделеева в Мещанском суде Москвы. «Серебренников осуществлял общее руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений», —...
26 июня 2020
Режиссёр Серебренников признан судом виновным в хищениях
Режиссёр Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Такое решение вынес 26 июня Мещанский суд Москвы, передаёт RT. Суд признал причастность Серебренникова к хищению 129 млн рублей. Речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере...
26 июня 2020
Суд вынесет приговор по делу Серебренникова 26 июня
Мещанский суд Москвы 26 июня вынесет приговор режиссеру Кириллу Серебренникову и администрации «Седьмой студии». Об этом 22 июня сообщает «Коммерсантъ». Оглашение приговора намечено на 11:00. Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Мещанском суде Москвы состоялись прения по делу «Седьмой студии», в ходе...
22 июня 2020
Песков: Путин не может вмешиваться в дело «Седьмой студии»
Президент России Владимир Путин не знает о просьбе деятелей культуры отозвать иск по делу режиссера Кирилла Серебреникова, заявил 22 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства не является адресатом письма. Кроме того, Путин не имеет права вмешивать в...
22 июня 2020