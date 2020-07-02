Москва, 2 июля, 2020, 03:28 — ИА Регнум. Условный приговор режиссеру Серебренникову так же понятен, как и гнусен. О том, почему укравший миллионы в современной России совсем не обязательно должен сидеть в тюрьме, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании вынесения приговора Кириллу Серебренникову

Откаты и распилы, как привычно уже называют кражу бюджетных средств, требуют не только выверенной цепочки подельников, но и особых ролей каждого из них. Как бы режиссер Серебренников, трудившийся в подобной структуре, не сел после раскрытия своих махинаций потому, что махинации-то были не только его.

Как и многие присущие криминально-бизнесовой стороне современной России, этот эпизод завершился, похоже, «сдачей» режиссером своих высоких подельников. За что и получил условный срок, вместо положенного реального. Но как сделать так, чтобы эта бесконечная полоса позора, называемая распилами и откатами, наконец-то прекратилась?

Читайте статью Александра Халдея «Серебренников неприкасаемый: для блатных — условное, для остальных — закон».