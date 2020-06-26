Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку за мошенничество во время реализации театрального проекта «Платформа», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поклонники Серебренникова радуются условному сроку

Дарья Антонова ИА REGNUM Поклонники Серебренникова радуются условному сроку

Помимо Серебренникова условные сроки получили и два других фигуранта дела: бывший директор театра «Гоголь-центр» Алексей Малобродский и экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин.

«Исправление Серебренникова, Итина и Малобродского еще возможно без реального отбывания наказания», — сказала судья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рома «Зверь» Билык

Дарья Антонова ИА REGNUM Рома «Зверь» Билык

Еще одного фигуранта дела, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум признали невиновной. Из приговора следует, что она не знала о преступных действиях Серебренникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании вынесения приговора Кириллу Серебренникову

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании вынесения приговора Кириллу Серебренникову

Как сообщало ИА REGNUM, обвинение просило для режиссера 6 лет колонии со штрафом в 800 тысяч рублей, Малобродскому — 5 лет колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей, а Итину и Апфельбаум — по 4 года колонии со штрафом 200 тысяч рублей.

Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Дарья Антонова ИА REGNUM В ожидании вынесения приговора Кириллу Серебренникову

По версии обвинения, подсудимые завышали сведения о количестве и стоимости мероприятий, проводимых в рамках театрального проекта Серебренникова «Платформа», в результате чего в период с 2011 по 2014 год были похищены 129 млн рублей. Обвинение ссылалось на показания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство. По ее словам, «фактически финансирование проекта «Платформа» превышало его реальные потребности, остаток средств обналичивался». Серебренников признал факт обналичивания денег, но заявил, что все обналиченные деньги шли на финансирование проектов.