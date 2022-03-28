Москва, 28 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Судимость снята с осуждённого в 2020 году за мошенничество в особо крупном размере режиссера Кирилла Серебренникова. Решение принял 28 марта Хамовнический суд Москвы по ходатайству защиты.

Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

Отменено судом до истечения испытательного срока и условное осуждение Серебренникова. Это сделано в связи с тем, что, как считает суд, Серебренников после назначения ему наказания возместил причинённый им вред и оплатил штраф.

Кроме того, суд пришёл к выводу, что Серебренников вёл себя безупречно.

Напомним, Серебренников в июне 2020 года был приговорён к трём годам условно по делу «Седьмой студии». С него и с других фигурантов дела было решено взыскать порядка 129 млн рублей в счет компенсации ущерба.