Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Осуждённый экс-глава Удмуртии вышел на свободу
Осуждённый ранее за получение крупной взятки бывший глава Удмуртии Александр Соловьев вышел на свободу. Об этом заявили в региональном управлении ФСИН. Освобождённый от наказания по состоянию здоровья экс-глава региона отпущен утром 30 марта, сообщает портал «Сусанин». Как сообщало ИА REGNUM...
30 марта 2021
Освобождённый от заключения экс-глава Удмуртии увидит семью 30 марта
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв, который ранее был освобожден от заключения по состоянию здоровья, будет передан семье 30 марта. Об этом сообщила его дочь Евгения Сирик. По ее словам, бывшего чиновника сразу же повезут в больницу. «УФСИН помогает, как только может. Со второй попытки адвокаты...
29 марта 2021
Дочь освобождённого экс-главы Удмуртии рассказала о его состоянии
Состояние экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва полностью исключало его пребывание в местах лишения свободы. Об этом заявила старшая дочь бывшего чиновника Евгения Сирик. Решение суда по ходатайству об освобождении она назвала ожидаемым. По её словам, состояние Соловьёва можно оценить как очень...
18 марта 2021
Экс-глава Удмуртии Соловьёв освобождён из заключения
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев, осужденный за получение крупной взятки, не будет отбывать наказание. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества республики. Соответствующее решение принял Завьяловский районный суд на заседании 18 марта, куда ранее поступило ходатайство...
18 марта 2021
Осуждённый экс-глава Удмуртии подал ходатайство об освобождении по болезни
Осуждённый за получение крупной взятки бывший глава Удмуртии Александр Соловьев подал ходатайство об освобождении от наказания по ст. 81 УК РФ («Освобождение от наказания в связи с болезнью»). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Ходатайство поступило в...
11 марта 2021
В УФСИН Удмуртии опровергли информацию о смерти экс-главы региона
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, отбывающий наказание за взятки, в настоящее время проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава республики. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Удмуртии. «Состояние здоровья стабильное», — говорится в сообщении. Ранее в...
20 февраля 2021
Осуждённый экс-глава Удмуртии находится в реанимации
Осуждённый за получение взяток бывший глава Удмуртии Александр Соловьев находится в реанимации. Об этом сообщила его дочь Евгения Сирик. По ее словам, у отца в больнице она не была, разрешения на его посещения никто не дает. Со слов третьих лиц, он подписал разрешение на информирование...
17 февраля 2021
Осужденный экс-глава Удмуртии проходит лечение
Осужденный за получение взяток экс-глава Удмуртии Александр Соловьев в настоящее время проходит лечение в одной из клиник Ижевска. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников. По его словам, 12 февраля, в пятницу, Соловьеву стало плохо, он жаловался на боли...
15 февраля 2021
Верховный суд Удмуртии отклонил апелляцию экс-главы региона
Верховный суд Удмуртии отклонил апелляционную жалобу экс-главы республики Александра Соловьева, оставив в силе приговор, вынесенный ранее Завьяловским районным судом. Об этом сообщается на портале суда. Суд проверил законность, обоснованность и справедливость приговора и оставил приговор без...
3 февраля 2021
Осуждённый за взятки экс-глава Удмуртии обжалует приговор
В Верховный суд Удмуртии поступила апелляция экс-главы Удмуртии Александра Соловьёва, осуждённого за получение взяток. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества республики. Рассмотрение апелляции на приговор суда назначено 2 февраля. Как сообщало ИА REGNUM, Соловьёв был...
10 декабря 2020
Генпрокуратура РФ предъявила иск экс-главе Удмуртии на 200 млн рублей
Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках Федерального закона «О противодействии коррупции» предъявила иск к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 млн рублей. Об этом...
18 ноября 2020
Опубликовано видео признания экс-главы Удмуртии во взятке
Следственный комитет России опубликовал видеозапись того, как бывший глава Удмуртии Александр Соловьев рассказывает о получении взятки. Ролик доступен на канале ведомства. В СК подчеркнули, что в ходе следствия был наложен арест на имущество бывшего чиновника — более 20 объектов недвижимости: жилые...
14 октября 2020
Экс-глава Удмуртии получил 10 лет колонии строгого режима
Завьяловский районный суд вынес приговор по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Бывший глава республики признан виновным в получении крупной взятки. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также бывший чиновник обязан выплатить...
14 октября 2020
Защита просит полного оправдания для экс-главы Удмуртии
Адвокат экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, который обвиняется в крупной взятке, Галина Сбоева заявила в ходе заседания суда, что следствие не смогло подтвердить совершение данного преступления, в связи с чем бывший чиновник должен быть оправдан по всем пунктам. «Я считаю, что мой подзащитный...
8 сентября 2020
Гособвинение запросило для бывшего главы Удмуртии 13 лет заключения
Государственное обвинение запросило для бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, который обвиняется в получении взятки на сумму свыше 140 млн рублей, 13 лет тюрьмы и штраф в 280 млн рублей. Об этом 31 июля сообщает ТАСС. «Прошу назначить Соловьеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет...
31 июля 2020
Бывшему главе Удмуртии Соловьёву вновь продлили домашний арест
Домашний арест в отношении обвиняемого во взятках бывшего главы Удмуртии Александра Соловьёва продлен на три месяца — до 20 сентября. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Дата следующего судебного заседания будет объявлена дополнительно. В рамках предстоящего...
16 июня 2020
Слушания по делу экс-главы Удмуртии отложили из-за коронавируса
Завьяловский районный суд Удмуртии отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Необходимость продолжения рассмотрения уголовного дела в более поздний срок объясняется...
21 мая 2020
Экс-главе Удмуртии Александру Соловьёву продлили срок домашнего ареста
В отношении подозреваемого в крупной взятке экс-главы Удмуртии Александр Соловьёва в очередной раз продлён срок домашнего ареста. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судейского сообщества республики. Домашний арест бывшего главы региона продлён до 20 июня. Как сообщало ИА REGNUM, глава...
20 марта 2020
Экс-глава Удмуртии Соловьев внезапно заявил о своей невиновности
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, обвиняемый в получении крупной взятки, заявил в суде о своей невиновности, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики. Причем в ходе предварительного следствия он частично признавал свою вину. «В настоящее время в соответствии с ст...
29 января 2020
Обвиняемого во взятке экс-главу Удмуртии экстренно госпитализировали
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, который обвиняется в получении взятки в крупном размере, был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебного сообщества республики. Соловьев был госпитализирован ночью в первую республиканскую клиническую больницу. Также 19...
20 декабря 2019