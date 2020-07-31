Ижевск, 31 июля, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Государственное обвинение запросило для бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, который обвиняется в получении взятки на сумму свыше 140 млн рублей, 13 лет тюрьмы и штраф в 280 млн рублей. Об этом 31 июля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Прошу <…> назначить Соловьеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 280 млн рублей», — заявил прокурор Дмитрий Походин в ходе прений сторон.

Также указывается, что дополнительно гособвинение запросило для Соловьева лишения прав занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и с выполнением административных, организационно-распорядительных полномочий в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на три 3 года, согласно части 3 статьи 47 УК РФ.

Кроме этого, уточняется, что обвинение приняло во внимание возраст, длительную активную трудовую деятельность, положительные характеристики, наличие государственных наград, поощрений и хронические заболевания бывшего главы Удмуртии и назвало в качестве смягчающих обстоятельств то, что он активно способствовал расследованию данного преступления.

При этом сообщается, что сам обвиняемый отказался от участия в судебных прениях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Удмуртской республики Александр Соловьев был задержан в 2017 году по обвинению в получении взятки в размере 139 млн рублей, а также доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей и оказании ему незаконных кадастровых услуг имущественного характера.