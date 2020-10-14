Ижевск, 14 октября, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Завьяловский районный суд вынес приговор по делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.

Тюрьма

Бывший глава республики признан виновным в получении крупной взятки. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также бывший чиновник обязан выплатить штраф в размере 275 млн рублей.

Напомним, гособвинение просило для Соловьева 13 лет колонии и штраф на 280 млн рублей. Защита просила полного оправдания.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, в 2014—2016 годах бывший глава республики получил от представителей организаций, которые строили мостовые переходы через реки Кама и Буй, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей. В ходе расследования Соловьев частично признал вину в инкриминируемых преступлениях.

После четырех месяцев в СИЗО Соловьева перевели на домашний арест по ходатайству следствия. Одной из причин являлось состояние здоровья бывшего чиновника. Экс-глава Удмуртии находился в квартире старшей дочери на Ленинском проспекте в Москве.

В апреле 2018 года Соловьеву было предъявлено обвинение в окончательной редакции. 6 декабря стало известно о завершении расследования по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии.

На слушаниях в январе текущего года Соловьёв вдруг заявил о своей невиновности, хотя ранее частично признал вину.

20 марта срок домашнего ареста в отношении Соловьева был продлен до 20 июня текущего года.

Из-за ситуации с коронавирусом во второй декаде мая стало известно, что рассмотрение дела Соловьёва отложено в связи с действующим на территории республики режимом повышенной готовности.

В конце июля гособвинение запросило для Соловьева 13 лет тюрьмы и 280 млн рублей штрафа.

На слушаниях в сентябре текущего года защита настаивала на полном оправдании бывшего главы республики. Адвокат Галина Сбоева заявляла, что в ходе следствия и судебного заседания получение взятки от концессионеров не нашло подтверждения. Также она указала, что изъятие и осмотр 5 млн рублей по месту жительства экс-главы региона были проведены с нарушениями.

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