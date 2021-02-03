Ижевск, 3 февраля, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Верховный суд Удмуртии отклонил апелляционную жалобу экс-главы республики Александра Соловьева, оставив в силе приговор, вынесенный ранее Завьяловским районным судом. Об этом сообщается на портале суда.

ИА Красная Весна В суде

Суд проверил законность, обоснованность и справедливость приговора и оставил приговор без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Приговор, вынесенный судом предыдущей инстанции, вступает в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября прошлого года суд назначил бывшему главе Удмуртии наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей.

Напомним, гособвинение просило для Соловьева 13 лет колонии и штраф на 280 млн рублей. Защита просила полного оправдания.

Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Установлено, что при строительстве мостов через Каму и Буй он получил взятки на 134 млн рублей, долю в уставном капитале юридического лица на 2,7 млн рублей, ещё 5 млн рублей и услуги имущественного характера на 20 тыс. рублей.

В ноябре Генеральная прокуратура РФ в рамках Федерального закона «О противодействии коррупции» предъявила иск к бывшему главе Удмуртии, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 млн рублей.

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