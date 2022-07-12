Дело экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва
Суд вынес очередной приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву
Ленинский районный суд Владивостока признал экс-главу столицы Приморья Игоря Пушкарёва виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к тюремному сроку, объединив наказание в совокупности с приговором Тверского районного суда Москвы, который был вынесен в апреле 2019 года, сообщили...
12 июля 2022
Общественники навестили экс-мэров в СИЗО Владивостока
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Приморья побывала в СИЗО №1 Владивостока, где находятся экс-мэр Игорь Пушкарёв, а также другие чиновники и депутат Приморья. По информации телеграм-канала «Дальневосточные Ведомости», осужденный Игорь Пушкарёв сидит в обычной камере, не «вип». Выглядит...
29 апреля 2022
СМИ: Бетонная империя в Приморье по-прежнему принадлежит кипрскому офшору
«Московский комсомолец» выяснил, что одно из крупнейших предприятий Приморского края по производству цемента — «Спасскцемент» до сих пор принадлежит кипрскому офшору бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Издание напоминает, что владельцем градообразующего предприятия Спасска-Дальнего Пушкарёв...
22 октября 2021
Осужденного экс-мэра Владивостока обвиняют в очередном преступлении
Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, который обвиняется в злоупотребление должностными полномочиями в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. Читайте также: За...
1 февраля 2021
В Приморье нет желающих купить недвижимость Пушкарёва за 55 млн рублей
Аукцион по продаже арестованного имущества осужденного бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва, назначенный на 23 октября, не состоялся — заявку подал лишь один участник, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: За что экс-мэр Владивостока выплатил 1,4 миллиарда: детали дела Пушкаревых...
27 октября 2020
Суд над адвокатами экс-главы Владивостока Пушкарёва пройдёт не в Приморье?
Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвокатов бюро «Высоцкий, Шейнин и партнёры», которые защищали в судах бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Их обвиняют в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Читайте также: На адвокатов осужденного...
3 сентября 2020
На адвокатов осужденного экс-мэра Владивостока завели уголовное дело
В Приморье предъявлено обвинение двум адвокатам осужденного бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Читайте...
19 июня 2020
Экс-мэра Владивостока Пушкарёва этапировали в колонию Хакасии
Осужденный на 15 лет экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв этапирован из колонии Спасска-Дальнего в Приморье в Хакасию. Читайте также: Осужденного экс-мэра Владивостока отправили в колонию в другой регион РФ «Пушкарёва этапировали в Хакасию неделю назад. Мы пока не знаем, в какую колонию его...
17 июня 2020
Осужденного экс-мэра Владивостока отправили в колонию в другой регион РФ
Генпрокуратура РФ в ходе проверки исполнения наказания бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва и его брата Андрея Пушкарёва выявила ряд нарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства. Читайте также: Кассационный суд Москвы рассмотрит жалобу защиты...
16 июня 2020
Кассационный суд Москвы рассмотрит жалобу защиты экс-мэра Владивостока
Адвокат бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, которому назначен срок лишения свободы 15 лет, подал кассационную жалобу. Читайте также: На бывшего главу Владивостока завели ещё одно уголовное дело Адвокат Александр Высоцкий сказал, что подал жалобу во Второй кассационный суд в Москве, но дата...
10 июня 2020
Супруга депутата Госдумы РФ может лишиться должности судьи
Во Владивостоке состоялось заседание Совета судей Приморья, где было рассмотрено заключение комиссии по этике в отношении судьи Советского районного суда Роны Сопчук, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные суда. Читайте также: Бастрыкин запросил разрешения возбудить дела в отношении...
22 мая 2020
Осужденного за взятки бывшего мэра Владивостока обнаружили в СИЗО
Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв был не в колонии для отбывания наказания, а в СИЗО Владивостока. Читайте также: Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв отправился в колонию По решению суда Игорь Пушкарёв после вступления приговора в силу должен отбывать срок наказания в колонии № 33 в...
15 мая 2020
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв отправился в колонию
Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва перевели из городского СИЗО в колонию в Спасском районе Приморья. Читайте также: Прокуратура в два раза сократила исковые требования к экс-мэру Владивостока Об этом информационному агентству РИА Новости сообщил адвокат Пушкарёва Александр Высоцкий. «У меня...
18 марта 2020
Прокуратура в два раза сократила исковые требования к экс-мэру Владивостока
Генпрокуратура уменьшила исковые требования к осужденному экс-мэру Владивостока Игорю Пушкарёву по гражданскому делу с 3,2 млрд до 1,4 млрд рублей. При этом ранее в надзорном ведомстве не исключали увеличение сумм в иске к фигурантам. Читайте также: Осужденный Игорь Пушкарёв пробудет в СИЗО...
27 февраля 2020
Суд Приморья частично снял арест с предприятий осужденного Игоря Пушкарёва
Приморский краевой суд принял решение частично удовлетворить жалобы защиты на обеспечительные меры, наложенные на имущество «Востокцемента» в рамках гражданского дела против Игоря Пушкарёва, инициированного Генпрокуратурой. Читайте также: В Москве суд отменил арест счетов группы компаний...
21 февраля 2020
Осужденный Игорь Пушкарёв пробудет в СИЗО Владивостока до середины марта
Осужденный бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв минимум до 13 марта будет находиться в СИЗО дальневосточной столицы из-за участия в процессе по иску Генпрокуратуры. Читайте также: Суд удалил журналистов с заседания по гражданскому делу Игоря Пушкарёва Очередное заседание в Советском районном...
11 февраля 2020
Суд удалил журналистов с заседания по гражданскому делу Игоря Пушкарёва
На первом заседании Советского районного суда города Владивостока по иску Генпрокуратуры к Игорю Пушкарёву о взыскании 3,2 млрд рублей журналистов попросили выйти из зала заседания. С открытого заседания были удалены представители как региональных, так и федеральных СМИ. Читайте также: Осужденный...
27 января 2020
Осужденный на 15 лет экс-мэр Игорь Пушкарёв прибыл во Владивосток
Бывший владивостокский градоначальник, осужденный к 15 годам лишения свободы, был доставлен в СИЗО Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва этапировали из СИЗО На своей странице в Facebook Игорь Пушкарёв сообщил, что его путь в...
21 января 2020
Бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва этапировали из СИЗО
Из СИЗО в Москве бывшего главу Владивостока Игоря Пушкарёва этапировали в колонию общего режима для отбывания наказания, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Генпрокуратура предъявила «Спасскцементу» иск на 3,3 млрд рублей Как пишет ТАСС, это произошло ещё на прошлой неделе. «Игорь...
17 декабря 2019
Заводы экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва пошли под арест
В Приморье суд принял решение наложить арест на имущество экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Гражданское дело Игоря Пушкарёва будет рассмотрено во Владивостоке Судебные приставы начали исполнять решение Советского суда Владивостока по иску...
10 декабря 2019