Спасск-Дальний, Приморский край, 22 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. «Московский комсомолец» выяснил, что одно из крупнейших предприятий Приморского края по производству цемента — «Спасскцемент» до сих пор принадлежит кипрскому офшору бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Издание напоминает, что владельцем градообразующего предприятия Спасска-Дальнего Пушкарёв стал в 2000-е годы, а на посту мэра Владивостока пробыл с 2008 по 2017 год. Сейчас он отбывает срок в 15 лет за злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и коррупцию, а предприятие и город переживают не лучшие времена.

VL.ru Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев

Как пишет МК, управляющей компанией «Спасскцемента» является «Востокцемент», учредителями которой на 50% являются братья Игоря Пушкарева — Павел и Владимир. А основной акционер «Спасскцемента» — кипрская компания Akirasap Construction Limited. «Ранее эта компания называлась Lymex Holdings Limited, и многие СМИ называли семью и родственников Игоря Пушкарева ее конечными бенефициарами, — отмечается в публикации. — Семью Игоря Пушкарева с Akirasap Construction Limited также связывает другая кипрская компания, Chelois Enterprises Limited. В число ее директоров, кроме директоров Akirasap Construction Limited Дениса Яворского и Асии Габидуллиной, входит также и брат Игоря Пушкарева Владимир».

В последнее время завод существенно увеличил производство цемента — только с 2015 по 2020 годы 1,435 млн тонн до 3,17 млн тонн, а чистая прибыль «Спасскцемента» в 2020 году составила 1,259 млрд руб. Однако, отмечает МК, благосостояние предприятия не сказалось ни на благоустройстве города, ни качестве жизни работников предприятия — сотрудники завода продолжают получать небольшие заработные платы (в среднем 15−25 тысяч рублей.

Кроме того, часть прибыли предприятий сейчас идёт на выплату штрафов за коррупционные преступления Пушкарёва. На него, его брата Андрея, ранее возглавлявшего «Востокцемент», их сообщника и компании, входящие в группу «Востокцемент», наложены штрафы в 1,5 млрд руб., напоминает «Московский комсомолец».