Владивосток, 12 июля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Владивостока признал экс-главу столицы Приморья Игоря Пушкарёва виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к тюремному сроку, объединив наказание в совокупности с приговором Тверского районного суда Москвы, который был вынесен в апреле 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 июля в прокуратуре Приморья.

VL.ru Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев

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В суде установлено, что с 2009 по 2017 год Пушкарёв ограничил коммерческую деятельность компаний, которые осуществляли пассажирские перевозки во Владивостоке. Преимущество он отдал муниципальным предприятиям. Но им не хватало автобусов. Тогда транспорт приобрели с привлечением кредитов, гарантом по ним выступал Владивостокский городской округ. Для обслуживания и ремонта автобусов привлекались фирмы, подконтрольные родственникам Игоря Пушкарева.

Ущерб Владивостоку оценили в сумму более 33 млн рублей, который обвиняемый возместил на стадии следствия.

Суд приговорил Пушкарёва к пяти годам лишения свободы, а также запретил ему в течение двух лет занимать должности в органах власти и государственных и муниципальных учреждениях.

В совокупности с ранее вынесенным приговором Игорь Пушкарёв получил срок в 15 лет и три месяца в колонии строгого режима. В течение 11 лет ему запрещено занимать должности в госорганах.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Пушкарёв по решению Тверского суда Москвы в апреле 2019 года за коррупцию был приговорён к 15 годам лишения свободы, с обязанностью выплатить 500 млн рублей штрафа.

Позднее Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с Пушкарёва ущерба, который его компании якобы причинили казне Владивостока. Суд вдвое уменьшил сумму иска.