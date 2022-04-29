Общественники навестили экс-мэров в СИЗО Владивостока
Владивосток, 29 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Приморья побывала в СИЗО №1 Владивостока, где находятся экс-мэр Игорь Пушкарёв, а также другие чиновники и депутат Приморья.
По информации телеграм-канала «Дальневосточные Ведомости», осужденный Игорь Пушкарёв сидит в обычной камере, не «вип». Выглядит нормально, бодрый и счастливый, говорит, что чувствует себя хорошо, жалоб нет.
По словам члена ОНК, журналиста Сергея Кожина, Пушкарёв сидит в большой камере, где в разное время содержатся то три, то четыре, то шесть заключенных.
Навестили общественники и других бывших мэров: экс-главу Большого Камня Александра Андрюхина (возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями) и экс-главу Владивостока Олега Гуменюка (ведется следствие по факту взяток в крупном размере). У них тоже всё хорошо.
У депутата Законодательного собрания Приморья Артёма Самсонова (в судебных процессах по обвинению в преступлениях против половой неприкосновенности ребенка) камера не очень — телевизора нет, только радио.
Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Пушкарев отбывает срок в 15 лет за злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп и коррупцию.