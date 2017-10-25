Норд-Ост
Хакамада о переговорах с боевиками на Дубровке: Каждый что смог, то сделал
Граждане, вступившие в переговоры с террористами во время теракта на Дубровке осенью 2002 года, тянули время, чтобы боевики не убивали заложников. Об этом сообщила политик Ирина Хакамада в интервью РИА «Новости». "Позвали по списку, кто был в Москве, все зашли, и Кобзон (Иосиф Кобзон), и я, и...
25 октября 2017
Как в Литве торжествует фашизм, на Украине – самоубийство: Радио REGNUM
Когда хочется тепла: Киев может возобновить закупку газа у России; «Закон Магнитского»: Москва ответит Канаде; Свержение с трона: Порошенко перестал устраивать Запад; Фашизм процветает: в Литве советские захоронения подверглись атаке; Как будто было вчера: исполнилось 15 лет со дня теракта на...
23 октября 2017
15 лет трагедии: в России вспомнают жертв теракта на Дубровке
Ровно 15 лет назад, 23 октября 2002 года, группа террористов захватила в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Доме культуры на Дубровке. 40 вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживали 916 зрителей и артистов мюзикла. Террористы были вооружены огнестрельным оружием, взрывными...
23 октября 2017
Потерпевшие при теракте на Дубровке намерены обжаловать размер компенсаций
Московский окружной военный суд приговорил пособника террористов, захвативших в 2002 году театральный центр на Дубровке — Хасана Закаева к 19 годам колонии строгого режима, сообщает «Коммерсант». Следствие доказало вину Закаева в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту...
21 марта 2017
Суд приговорил к 19 годам колонии соучастника теракта на Дубровке
Обвинительное заключение вынес Московский окружной военный суд (МОВС) в отношении фигуранта уголовного дела о теракте на Дубровке в Москве (2002 г.) 21 марта, сообщает РАПСИ. Участник теракта 23−26 октября 2002 г. в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник» Хасан Закаев признан виновным в...
21 марта 2017
Соучастник теракта на Дубровке осужден на 19 лет
Фигурант уголовного дела о теракте в Театральном центре на Дубровке в Москве Хасан Закаев признан виновным и осужден на 19 лет колонии строго режима. Такое решение вынес Московский окружной военный суд, передает m24. Гособвинитель просил признать Закаева виновным и приговорить его к 23 годам...
21 марта 2017
Пособник теракта на Дубровке частично признал вину
Фигурант уголовного дела о теракте в Театральном центре на Дубровке Хасан Закаев признал себя виновным в ряде эпизодов обвинения. Он согласился с тем, что перевозил оружие и боеприпасы, однако отказался признать себя членом преступного сообщества, сообщает 22 ноября Business FM. Уголовное дело...
22 ноября 2016
«Это был ад» — заявления о теракте на Дубровке
Ровно 14 лет назад в Москве был совершён теракт, унёсший более ста жизней. Он получил название «теракт на Дубровке», или «Норд-Ост» — по названию мюзикла, шедшего в захваченном театральном центре. 23 октября вооружённым террористам во главе с Мовсаром Бараевым удалось захватить театральный центр на...
26 октября 2016
Москва вспоминает жертв теракта в Театральном центре на Дубровке
В Москве состоится памятная церемония, посвященная жертвам теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году. Митинг начнется 26 октября возле Театрального центра в 10:00, передает «Авторадио». В начале акции пройдет минута молчания, после чего выступят очевидцы трагических событий. Затем в небо...
26 октября 2016
Слушания дела соучастника теракта на Дубровке начнутся 17 декабря
Дело по соучастию в теракте на Дубровке, произошедшего в 2002 году, Хасана Закаева начнёт разбираться в Московском окружном военном суде сегодня, 17 декабря. Предварительные слушания состоятся при закрытых дверях. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Закаев обвиняется в совершении нескольких...
17 декабря 2015
Материалы по делу соучастника теракта на Дубровке переданы в суд
Уголовное дело в отношении одного из участников теракта в Театральном центре на Дубровке 23 ноября 2002 года Хасана Закаева передано Главным следственным управлением СК РФ в суд. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. «Следствием собрана достаточная...
9 декабря 2015
СКР завершил следствие по делу соучастника теракта на Дубровке
Обвиняемый по делу о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году Хасан Закаев начал знакомиться с материалами уголовного дела. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Владимир Маркин. «Главным следственным управлением СКР по городу Москве...
16 ноября 2015
В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке: фоторепортаж
26 октября жители Москвы приняли участие в акции памяти жертв теракта в театральном центре на Дубровке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Собравшиеся почтили погибших минутой молчания и возложили цветы и свечи к Мемориалу погибших. В ходе акции участники выпустили в небо 130 белых воздушных шаров...
26 октября 2015
Москва отметила печальную дату: события 2002 года на Дубровке
Память жертв терактов на Дубровке (Москва) почтили собравшиеся у театрального центра. Они выпустили 130 белых воздушных шариков в память о событиях, произошедших во время спектакля «Норд-Ост», передаёт РСН. Уточняется, что среди участников мероприятия — очевидцы трагедии, а также родственники...
26 октября 2015
В Москве вспоминают жертв теракта на Дубровке
Траурные мероприятия в память о жертвах теракта в Театральном центре на Дубровке пройдут 26 октября в Москве. Как сообщает НТВ, на улице Мельникова, где произошли трагические события, пройдет памятный митинг, на который, как ожидается, придут очевидцы тех событий, родственники жертв и просто...
26 октября 2015
Один из организаторов теракта на Дубровке объявлен в международный розыск
Московский городской суд заочно избрал фигуранту дела о теракте в театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года Герихану Дудаеву меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщил журналистам адвокат потерпевших Игорь Трунов. Дудаев объявлен в международный розыск как один из организаторов...
17 декабря 2014
Арестован один из организаторов теракта на Дубровке
В Москве арестован Хасан Закаев — новый фигурант дела о захвате театрального центра на Дубровке в 2002 г. Решение вступило в силу еще в ноябре, но известно об этом стало лишь сейчас, т.к. дело рассматривается в закрытом режиме. Срок ареста фигуранта — до 18 февраля 2015 г. Закаеву предъявлены...
17 декабря 2014
В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
В Москве 26 октября прошла акция памяти жертв теракта на Дубровке. Сотни человек собрались утром возле здания театрального центра, в котором 12 лет назад погибли 130 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Среди участников памятной акции были и родственники погибших. Москвичи возложили к...
26 октября 2014
26 октября у театрального центра на Дубровке в Москве пройдет акция в память жертв «Норд-Оста»
26 октября на улице Мельникова на юго-востоке Москвы пройдет памятное мероприятие, посвященное 12-й годовщине теракта в театральном центре на Дубровке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе префектуры ЮВАО. У здания театрального центра традиционно соберутся родные и близкие погибших и...
24 октября 2014
Павел Черноморский: Кто виноват? Интеллектуалы Америки спорят о братьях Царнаевых
Теракты в Бостоне застали американских экспертов врасплох. Похоже, самая мощная из демократий была готова к чему угодно, но не к такому повороту событий. Ситуация осложняется тем, что с Царнаевыми много неясностей. Кем были братья. Чеченцами? Американцами? Россиянами? Кто вдохновлял их? Почему...
6 мая 2013