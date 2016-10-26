Москва, 26 октября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. В Москве состоится памятная церемония, посвященная жертвам теракта в Театральном центре на Дубровке в 2002 году. Митинг начнется 26 октября возле Театрального центра в 10:00, передает «Авторадио».

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония, посвященная жертвам теракта в Театральном центре на Дубровке

В начале акции пройдет минута молчания, после чего выступят очевидцы трагических событий. Затем в небо запустят 130 белых воздушных шаров — в память о каждом из погибших в теракте.

Напомним, с 23 по 26 октября 2002 года группа вооруженных боевиков удерживала в заложниках актеров и зрителей мюзикла «Норд-Ост». В ходе операции по освобождению заложников все находящиеся в здании боевики были убиты. По официальным данным, 130 заложников погибли.