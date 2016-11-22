Москва, 22 ноября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о теракте в Театральном центре на Дубровке Хасан Закаев признал себя виновным в ряде эпизодов обвинения. Он согласился с тем, что перевозил оружие и боеприпасы, однако отказался признать себя членом преступного сообщества, сообщает 22 ноября Business FM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Память о погибших во время теракта на Дубровке

Уголовное дело Закаева рассматривалось в Московском окружном военном суде. В ходе слушания прокурор огласил обвинительное заключение. Подсудимый заявил, что не был осведомлен о том, что в 2000—2001 годах террористы организовали преступное сообщество.

«Я привозил оружие, но в остальной части обвинения я вину не признаю», — отметил Закаев.

Закаеву, как одному из пособников теракта, совершенного в 2002 году на Дубровке и унесшему жизни 130 человек, инкриминируют ряд статей, в числе которых участие в преступном сообществе, пособничество в захвате заложников, покушение на убийство двух и более лиц, незаконное хранение оружия. Закаев был задержан в 2014 году, когда пытался въехать на территорию Крыма.

По версии следователей, Закаев являлся одним из участников преступного сообщества под руководством террориста Шамиля Басаева. В частности Закаев организовал доставку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств.