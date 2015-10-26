Москва, 26 октября, 2015, 17:01 — ИА Регнум. 26 октября жители Москвы приняли участие в акции памяти жертв теракта в театральном центре на Дубровке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятная акция, посвященная трагедии на Дубровке

Собравшиеся почтили погибших минутой молчания и возложили цветы и свечи к Мемориалу погибших. В ходе акции участники выпустили в небо 130 белых воздушных шаров, символизирующих число жертв трагедии.

Напомним, 23 октября 2002 года 40 террористов захватили в заложники 914 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Чтобы предотвратить подрыв здания боевиками, утром 26 октября силовики провели штурм театрального центра. В ходе операции террористы были уничтожены. Трагедия унесла жизни 130 заложников.