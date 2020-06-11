Теракт в Норвегии
Устроившего стрельбу в норвежской мечети отправили в тюрьму на 21 год
Житель Норвегии Филип Мансхаус, открывший огонь по людям в мечети под Осло, приговорён к 21 году тюрьмы. Решение суда объявила 11 июня судья Анника Линдстрём. В норвежском уголовном праве такое наказания является самым строгим, при этом осуждённого могут держать в заключении столько времени...
11 июня 2020
В Норвегии вынесли приговор мужчине за нападение на мечеть
22-летний норвежец Филип Маншаус обвиняется в нападении на мечеть в Беруме, расположенной недалеко от Осло. В августе прошлого года молодой человек устроил стрельбу, в результате, которой, к счастью, никто из прихожан не пострадал. Маншауса также обвинили в убийстве своего сводной 17-летней сестры...
11 июня 2020
В Швеции в книжных магазинах продают манифест Брейвика — Sveriges Radio
Манифест норвежского террориста Андерса Беринга Брейвика уже несколько месяцев поступает в продажу в нескольких крупнейших онлайн-магазинах Швеции вместе с антисемитскими книгами того же издателя. Об этом 3 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio. «Это все очень, очень серьезно. Я...
3 июня 2020
В Польше задержаны двое последователей Брейвика и Тарранта
В Варшаве и Щецине двое человек, подозреваемых в подготовке нападений на мусульман с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, арестованы Агентством внутренней безопасности (ABW), сообщил 13 ноября пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин. «Акция стала...
13 ноября 2019
Норвежский террорист: я хотел защитить будущие поколения от уничтожения
4 ноября 22-летний норвежец Филип Мансхаус, обвиняемый в убийстве собственной сестры и в попытке организовать террористический акт, впервые за весь период судебного процесса выступил с заявлением в суде Осло. «Я хотел защитить будущие поколения своей нации от уничтожения, на грани которого она...
5 ноября 2019
Норвегия депортирована 15 членов террористических организаций
Норвегия выслала 15 членов террористических организаций со своей территории. Об этом сообщает норвежское информационное агентство NRK. Депортация членов террористических ячеек стала частью масштабной программы министерства юстиции Норвегии. Эта программа предусматривает депортацию за пределы...
16 сентября 2019
22-летний норвежский стрелок: «я был вынужден сделать это»
22-летний норвежец Филип Мансхаус признался в совершении убийства своей приемной сестры и нападении на мечеть, однако заявил, что он не должен нести за это ответственность. Помимо этого, осужденный через своего адвоката передал, что был вынужден совершить те действия, за которые его позже и...
10 сентября 2019
Власти Норвегии поблагодарили ветерана ВВС Пакистана за задержку террориста
Власти Норвегии выразили благодарность офицеру пакистанских военно-воздушных сил (ВВС) в отставке Мухаммеду Рафику за предотвращение теракта в одной из мечетей Норвегии, об этом 13 августа сообщает Geo TV. Во время нападения на мечеть Аль-Нур в городе Бэрум, расположенном недалеко от столицы...
13 августа 2019
Подозреваемый в теракте норвежец: «Было весело, увидимся в Вальхалле»
Подозреваемый в совершении нападения на мечеть в норвежском городе Бэрум за несколько часов до атаки оставил в одном из интернет-форумов сообщение, в котором выразил свое восхищение терактом в Новой Зеландии в марте 2019 года и обратился к самому террористу: «Было весело, увидимся в Вальхалле»...
13 августа 2019
Полиция Норвегии: нападение на мечеть – акт терроризма
Представители полиции Норвегии прокомментировали нападение на мечеть 10 августа в городе Бэрум, недалеко от Осло, назвав его «попыткой совершить теракт». «Наше расследование выявило, что преступник, организовавший нападение, является сторонником крайне правых экстремистских взглядов. Он...
12 августа 2019
Вандалов задержали в Норвегии за осквернение памятника жертвам Брейвика
Норвежская полиция задержала двух вандалов по подозрению в осквернении памятника жертвам теракта, устроенного террористом Андерсом Брейвиком в 2011 году, передает телеканал Эн-эр-ко. Сообщается, что неизвестные нарисовали на мемориале, установленном в Тёнсберге, свастику. Ее обнаружил случайный...
23 июля 2019
Поклонник Брейвика в Латвии планировал теракты
Латвийский поклонник норвежского террориста Андерса Брейвика, ранее публиковавший в социальных сетях призывы уничтожать жителей Латвии по этническому признаку, планировал нападения. Об этом сообщает новостной портал delfi.lv со ссылкой на заявление Службы государственной безопасности (СГБ). Из...
13 июня 2019
В Норвегии сравнили стрельбу в Новой Зеландии с терактами в Осло
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сравнила стрельбу в Новой Зеландии с терактами в Осло в июле 2011 года, сообщает 15 марта NTB. «Это (теракт в Новой Зеландии) вызывает болезненные ассоциации с событиями в Норвегии, ставшими одними из худших в нашей истории», — заявила Сульберг. По его словам...
15 марта 2019
ФБР предотвратило теракт со стороны подражателя Брейвику — СМИ
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предотвратило террористический акт со стороны правого радикала в штате Мэриленд, передает немецкий канал n-tv 21 февраля. ФБР арестовало офицера береговой охраны США. Мужчина собрал целый арсенал оружия в своей квартире в Сильвер-Спринг. Арест был произведен...
21 февраля 2019
Netflix опубликовал трейлер фильма «22 июля» о теракте Андерса Брейвика
Компания Netflix опубликовала первый трейлер фильма Пола Гринграсса «22 июля», рассказывающего о теракте, который совершил Андерс Брейвик. Ролик был опубликован 4 сентября на YouTube-канале компании. Премьера картины должна пройти 5 сентября 2018 года, её бюджет составил $20 млн. Фильм снят в жанре...
5 сентября 2018
Памятник жертвам Брейвика открыли в столице Норвегии
Памятник жертвам двойного теракта, устроенного Андреасом Брейвиком установлен в день годовщины трагедии в Осло, сообщает 22 июля газета Aftenposten. Церемония открытия состоялась в правительственном квартале столицы Норвегии на площади Юхана Нюгордсволда. Монумент представляет собой прозрачную...
22 июля 2018
Страсбургский суд отклонил жалобу Брейвика на условия его содержания
Европейский суд по правам человека отказал 21 июня в удовлетворении иска Андреса Брейвика, утверждающего, что условия содержания его в норвежской тюрьме носят бесчеловечный характер, сообщает британское агентство Reuters. «Страсбургский суд установил, что в ходе рассмотрения дела не было выявлено...
21 июня 2018
Андерс Брейвик заявил о раскаянии в убийстве 77 человек
Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий тюремное заключение за убийство 77 человек, заявил о своём раскаянии в содеянном, сообщает газета Verdens Gang. По информации издания, Брейвик направил письмо администрации тюрьмы, в котором заявил, что «сожалеет о действиях, которые предпринял, и...
16 февраля 2018
Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя и фамилию
Норвежский террорист Андерс Беринг Брейвик, убивший 77 человек в центре Осло и в молодёжном лагере Норвежской рабочей партии в 2011 году, сменил имя и фамилию. Об этом сегодня, 9 июня, сообщают местные СМИ. Сообщается, что теперь Брейвика зовут Фьотольф Хансен. Соответствующие изменения были...
9 июня 2017
Дело Брейвика может быть передано в Европейский суд по правам человека
Дело норвежского террориста Андерса Брейвика, недовольного условиями своего содержания в тюрьме, будет передано для разбирательства в Европейский суд по правам человека, сообщает Dagbladet. С таким заявлением выступил 8 июня адвокат Брейвика Ойстен Сторвик, после того как Верховный суд страны...
8 июня 2017