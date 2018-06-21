Страсбург, Франция, 21 июня, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека отказал 21 июня в удовлетворении иска Андреса Брейвика, утверждающего, что условия содержания его в норвежской тюрьме носят бесчеловечный характер, сообщает британское агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

«Страсбургский суд установил, что в ходе рассмотрения дела не было выявлено каких-либо нарушений конвенции [Европы по правам человека], в связи с чем он отвергает поданный иск как не подлежащий к рассмотрению ввиду его очевидной необоснованности», — указывается в заявлении суда.

Напомним, Андрес Брейвик, сменивший свое имя на Фьотольфа Нансена, причастен к убийству 77 человек. В 2011 он организовал теракт в центре норвежской столицы, а также расстрелял отдыхавших в летнем лагере на острове Утёйе людей.

Это уже не первая попытка убийцы добиться изменения условий своего содержания. Так, в 2017 году уже обращался в суд с подобным требованием, но так же не добился успеха.